傻眼！美國白人夫婦生下非裔女兒 控訴生育診所植入錯誤胚胎

人都傻了！美國佛州米爾斯（Steven Mills）與斯科爾（Tiffany Score）白人夫婦，去年12月生下了非裔女兒，目前已向不孕症診所奧蘭多生育中心（Fertility Center of Orlando）提告，指控對方植入錯誤的胚胎。

據《福斯新聞》報導，米爾斯和斯科爾在這間生育診所冷凍胚胎5年，原本欣喜地要迎接愛女出生，沒想到嬰兒膚色完全不同，後續透過DNA比對確認小孩和2人皆無血緣關係。

米爾斯與斯科爾認為，診所顯然是將他人胚胎植入斯科爾的子宮，而且屬於他們的胚胎可能已被別人「使用」。這對夫婦多次要求診所尋找女嬰的親生父母，並提供正確的胚胎下落，但最終都沒有結果。

米爾斯和斯科爾表示，他們願意繼續撫養女嬰，但假如其親生父母有能力養育，那麼讓小孩回到真正的家人身邊無疑是最好的，而且無論從法律或道德層面來說這樣做才正確。

對此，診所律師皮爾斯（Francis Pierce III）指出，若想比對其他不孕症患者和新生兒的DNA，還需要獲得患者的同意，診所方面會努力和米爾斯、斯科爾夫婦達成和解。

