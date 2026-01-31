30年回憶沒了！嘉義知名渡假村招不到員工宣布停業

「歐都納山野渡假村」是充滿歐洲鄉村風情的生態渡假勝地，由台灣知名戶外休閒品牌「歐都納 （Atunas）」創辦。園區占地超過2公頃，採取低密度開發，保留多元生態原貌，強調環保與寧靜的清新、健康環境。（取自「歐都納山野渡假村」YT）

嘉義縣大埔鄉緊鄰曾文水庫的知名渡假村「歐都納山野渡假村」昨（30）日突然宣布停業。渡假村表示，由於嘉義人口流失，形成嚴重斷層，渡假村出現人力短缺與招聘困境。在萬分不捨的心情下，歐都納山野渡假村將於2026年3 月10日正式劃下階段性的句點。

「歐都納山野渡假村」是充滿歐洲鄉村風情的生態渡假勝地，由台灣知名戶外休閒品牌「歐都納 （Atunas）」創辦。園區占地超過2公頃，採取低密度開發，保留多元生態原貌，強調環保與寧靜的清新、健康環境。提供原木屋套房、歐式鄉村風建築「盧森館」等兩種住宿體驗，經營30多年來為當地提供不少就業機會。

日前「歐都納山野渡假村」就曾舉辦過用品拍賣活動，引起在地盛傳要停業。昨日官方正式發布公告表示停業。

「歐都納山野渡假村停業公告全文」：

這是一個沉重且艱難的決定。隨著市場環境變遷與經營考量，在萬分不捨的心情下，歐都納山野渡假村將於 2026 年 3 月 10 日正式畫下階段性的句點。

三十多年來，我們與大埔鄉這片土地共生共榮，不只是提供住宿的經營者，更是嘉義大埔的一份子。我們深知偏鄉發展的不易，多年來致力於串聯在地產業，共同為偏鄉創造商機。並常年支持及配合贊助地方政府舉辦的各項文化觀光活動，只為將大埔的好山好水推展給更多人。

大埔鄉生態資源豐富，我們曾與西拉雅國家風景區共同努力，栽植蜜源植物、復育紫斑蝶，將生態保育的種子播撒在大埔。

在公益面渡假村長期配合大埔國中小的需求，提供協助，並在每年的畢業季；以渡假村的專業資源，提供應屆畢業生美味的西餐並舉辦西餐禮儀教學，期待他們外出求學能自信地與都會接軌。對於長輩社團的關懷，更是我們不忘初心的提供所需。

即便我們滿懷熱忱，終究仍須面對偏鄉經營最艱難的挑戰。這十年來，大埔國中的畢業生每年已降至個位數；隨著在地青年在外求學、異地就業，人才回流的比例長期低迷，這片土地正經歷著深刻的人口流失。而人才的嚴重斷層，讓我們面臨了難以克服的人力短缺與招聘困境。儘管萬分不捨，這份沉重的人力缺口，仍促使我們必須做出停業的艱難決定。

由衷感謝每一位曾走進歐都納的您。謝謝您讓曾文水庫的湖光山色，在一棟棟木屋間譜成一幕幕有溫度的回憶。能在您的人生旅程中相遇，是我們最大的榮幸。

