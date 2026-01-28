川普警告伊拉克 前總理馬利基重新掌權將停止支持

美國總統川普27日警告伊拉克，若該國前總理馬利基重新掌權，美國將不再支持該國。（路透）

美國總統川普27日警告伊拉克，若該國前總理馬利基（Nouri al-Maliki）重新掌權，美國將不再支持該國。

根據《美聯社》報導，由什葉派政黨組成的伊拉克主要政治聯盟「協調框架」（Coordination Framework）近日宣布支持馬利基擔任總理，而美國認為馬利基與伊朗關係過於密切。

川普27日在社群媒體上表示反對馬利基，並強調馬利基上次執政時，伊拉克陷入了貧困和混亂，這種情況絕不能再次發生。

川普指出，馬利基具備瘋狂的政策和意識形態，一旦他當選美國將不再提供支持。他補充，若美國不再伸出援手，伊拉克就沒有任何成功、繁榮或自由的機會。

川普干預伊拉克政治正值中東局勢緊張之際，他仍在權衡是否對伊拉克鄰國伊朗發動新軍事打擊。目前川普尚未排除對伊朗暴力鎮壓示威活動採取軍事行動的可能性。

馬利基2006年首次出任伊拉克總理，是自2003年美國推翻海珊（Saddam Hussein）後唯一連任2屆的伊拉克總理。馬利基尋求第三個任期時失敗，因為他被指責壟斷權力，並疏遠該國數量龐大的遜尼派和庫德族人口。

