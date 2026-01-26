為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

    2026/01/26 19:43 即時新聞／綜合報導
    川普政府去年初透過行政命令通知美國要退出世衛，如今通知滿1年，本月22日正式退出世衛組織。（路透）

    川普政府去年初透過行政命令通知美國要退出世衛，如今通知滿1年，本月22日正式退出世衛組織。（路透）

    美國總統川普2025年初剛上任，就透過行政命令向外界宣告，美國將退出世界衛生組織（WHO），本月22日通知滿1年，美國正式退出，引發關注。美國衛生部副部長、美國疾病管制與預防中心（CDC）主任歐尼爾跳出來直言，現在的世衛根本毫無用處，像是2019年台灣早就對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）發出示警，但世衛卻假裝台灣不存在，錯失防疫先機！

    川普政府本月22日正式宣布美國退出WHO，理由之一是因為「WHO在武肺疫情期間的失職」，包括「阻礙關鍵資訊即時且準確地共享」，WHO還試圖掩蓋這些失敗舉措。美國衛生部副部長歐尼爾近日還特別在X平台發文，表示WHO在2019年對來自台灣的早期疫情示警視而不見，假裝台灣不存在，直接錯失了防疫先機，後續疫情失控在全球蔓延，WHO還忽視嚴謹科學，胡亂推動封城政策。

    歐尼爾的推文曝光後掀起熱議，大批網友留言叫好，「世衛早該被廢除掉」、「世衛已經實質被中國掌控」、「我百分之百支持退出WHO」、「這是正確的一步」、「美國應該另外創設一個新的組織取代WHO，並且拉台灣加入」、「太棒了，這才是我支持的政府」、「別再資助這種只對中國言聽計從的組織了」。

    對此，WHO武肺疫情技術負責人克霍芙（Maria Van Kerkhove）反駁稱，「這些說法全都不是真的。我以新冠技術負責人的身分可以親自證實，WHO在2019年12月31日就注意到中國武漢的疫情訊號。台灣當天並不是向我們示警，而是來詢問資訊。我們沒有忽視台灣，也沒有忽視科學，而且WHO從未建議封城。」

    自2017年起擔任WHO秘書長的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也稱，美國決定退出WHO的理由並不屬實，這份退會通知讓美國與全世界都變得更加不安全。WHO官方聲明則稱，「在整個疫情期間，WHO行動迅速，並以快速且透明的方式向全世界分享所掌握的所有資訊，並根據當時可得的最佳證據向會員國提供建議。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播