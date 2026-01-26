美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

川普政府去年初透過行政命令通知美國要退出世衛，如今通知滿1年，本月22日正式退出世衛組織。（路透）

美國總統川普2025年初剛上任，就透過行政命令向外界宣告，美國將退出世界衛生組織（WHO），本月22日通知滿1年，美國正式退出，引發關注。美國衛生部副部長、美國疾病管制與預防中心（CDC）主任歐尼爾跳出來直言，現在的世衛根本毫無用處，像是2019年台灣早就對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）發出示警，但世衛卻假裝台灣不存在，錯失防疫先機！

川普政府本月22日正式宣布美國退出WHO，理由之一是因為「WHO在武肺疫情期間的失職」，包括「阻礙關鍵資訊即時且準確地共享」，WHO還試圖掩蓋這些失敗舉措。美國衛生部副部長歐尼爾近日還特別在X平台發文，表示WHO在2019年對來自台灣的早期疫情示警視而不見，假裝台灣不存在，直接錯失了防疫先機，後續疫情失控在全球蔓延，WHO還忽視嚴謹科學，胡亂推動封城政策。

歐尼爾的推文曝光後掀起熱議，大批網友留言叫好，「世衛早該被廢除掉」、「世衛已經實質被中國掌控」、「我百分之百支持退出WHO」、「這是正確的一步」、「美國應該另外創設一個新的組織取代WHO，並且拉台灣加入」、「太棒了，這才是我支持的政府」、「別再資助這種只對中國言聽計從的組織了」。

對此，WHO武肺疫情技術負責人克霍芙（Maria Van Kerkhove）反駁稱，「這些說法全都不是真的。我以新冠技術負責人的身分可以親自證實，WHO在2019年12月31日就注意到中國武漢的疫情訊號。台灣當天並不是向我們示警，而是來詢問資訊。我們沒有忽視台灣，也沒有忽視科學，而且WHO從未建議封城。」

自2017年起擔任WHO秘書長的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也稱，美國決定退出WHO的理由並不屬實，這份退會通知讓美國與全世界都變得更加不安全。WHO官方聲明則稱，「在整個疫情期間，WHO行動迅速，並以快速且透明的方式向全世界分享所掌握的所有資訊，並根據當時可得的最佳證據向會員國提供建議。」

