俄羅斯陷兵源荒！俄大學配合普廷徵兵 祭214萬獎金誘學生從軍

俄烏戰爭膠著之際，俄羅斯頂尖學府傳出正以獎金誘使學生投筆從戎。（路透）

俄烏戰爭膠著之際，俄羅斯頂尖學府傳出正以獎金誘使學生投筆從戎，擔任無人機操作員等「非戰鬥任務」。然而，法律專家警告，這類招募手法充滿欺騙性，受騙學生恐因普廷的動員令而被強制留營，甚至被送往烏克蘭前線擔任突擊隊員，淪為戰場消耗品。

據《紐約郵報》報導，莫斯科的高等經濟學院已證實，該校正與俄羅斯境內多所學術機構合作，一同鼓勵學生簽署志願役合約。校方在招募時向學生承諾，入伍後將被分配至遠離前線的無人機部隊，且合約期僅為一年，並提供高達520萬盧布（約新台幣214萬元）簽約獎金。

然而，俄羅斯人權組織與法律專家對此表示高度憂慮。俄羅斯「良心拒服兵役者運動」（movement for conscientious objectors）律師克利加（Artyom Klyga）在社群平台Telegram上發文警告，學生們得到的承諾與現實完全脫節。克利加指出，根據俄羅斯總統普廷於2022年發布的動員法令，目前所有軍事合約在法律上皆視為「無限期」，直到動員狀態結束為止。這意味著，學生一旦簽署合約入伍，根本無法在一年後如期退伍並重返校園。

克利加進一步揭露，儘管招募名義是技術性的無人機操作員，但在戰場實際需求下，這些年輕的學術菁英極有可能被強行編入傷亡率極高的步兵突擊部隊。法律專家直指，校方與軍方的招募活動實際上是將學生推向戰爭深淵的「誘餌陷阱」，目的是在不引起社會大規模反彈的情況下，填補戰場上的人力空缺。

除了享有盛譽的高等經濟學院外，莫斯科物理技術學院、西伯利亞聯邦大學及舒霍夫別爾哥羅德州立技術大學等多所頂尖學府，也都被指控參與了這場具欺騙性質的招募計畫。

