    波索納洛重判27年！巴西逾千人雨中聲援 遇雷擊釀89傷

    2026/01/26 19:59 中央社
    前總統波索納洛支持者今在首都巴西利亞舉行集會聲援。（路透）

    巴西前總統波索納洛。（法新社檔案照)

    巴西消防單位表示，前極右派總統波索納洛的支持者今天在首都巴西利亞舉行集會時，附近區域遭遇雷擊，造成89人受傷。

    法新社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）以些微差距連任失敗後，去年被依帶頭發動未遂政變的罪名判處27年徒刑，數以千計民眾今天在雨中聲援波索納洛。

    網路上流傳的畫面顯示，撐著各色雨傘、身穿塑膠雨衣的群眾，被突如其來的閃光和轟隆聲嚇呆。

    消防單位告訴法新社，他們在現場治療89人，其中47人送醫，11人「需要重大醫療照護」。

    這場集會是由巴西國會議員費瑞拉（Nikolas Ferreira）發起，訴求為波索納洛爭取「特赦」。

    波索納洛目前被關在巴西利亞的帕普達監獄（Papuda Penitentiary Complex）。

    波索納洛2018年競選期間遇刺受傷，至今仍受嚴重併發症所苦。他去年12月接受腹股溝疝氣手術以及緩解反覆打嗝症狀的治療，在醫院待了一週。

    波索納洛這個月在獄中跌倒，隨後接受檢查，未發現嚴重傷勢。

