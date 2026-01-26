為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    小粉紅心碎！中國男足0：4慘敗日本 球迷被包圍狂酸畫面瘋傳

    2026/01/26 16:57 即時新聞／綜合報導
    U23中國男足慘敗日本後，疑似當地球迷包圍中國球迷展開嘲諷。（擷取自Threads）

    U23中國男足慘敗日本後，疑似當地球迷包圍中國球迷展開嘲諷。（擷取自Threads）

    中國U23男子足球隊24日晚間以0：4慘敗日本，不少中國網友看了比賽後紛紛直呼技不如人、技術太爛。比賽結束後還傳出，中國球迷被現場球迷包圍嘲笑的畫面，引發熱烈討論。

    U23亞洲盃足球賽冠軍戰當晚在沙烏地阿拉伯舉行，中國隊首度闖進決賽，在主帥安東尼奧帶領下對決衛冕軍日本隊。不過面對表現穩定的日本，中國隊最終以0：4落敗，無緣奪冠。雖然吞敗，但亞軍仍創下U23國足在該賽事的最佳成績。部分中國網友「抱團取暖」，認為能進決賽已屬突破，直言「跟日本本來就有差距，這成績可以接受」。不過也有球迷情緒崩潰，「十幾億人踢不贏日本」、「乾脆取消足球算了」。

    比賽結束後，網路更流傳一段現場影片，疑似當地球迷包圍中國球迷嘲諷。畫面中，多名球迷對著手持五星旗的中國支持者比出「0、4」手勢歡呼，並高喊「混回你的國家」。中國球迷只能尷尬站在原地苦笑，有人遮住耳朵，氣氛相當難堪。

    相關畫面曝光後掀起社群討論，台灣網友也加入群嘲，「永遠無法超越日本」、「小朋友都在笑你們」、「中國人在外國都不敢吭一聲，在國內超兇」、「有進步沒有打人」、「中國到處霸凌別的國家，但在足球場上，國足被痛宰霸凌也只是剛好而已，實力就是比人家低」、「小粉紅們又要心碎了」、「這嘲諷我喜歡」。

