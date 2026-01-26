日本札幌創紀錄暴雪！機場巴士、列車恢復後 擠滿等待人潮

日本北海道札幌創紀錄暴雪後，JR札幌車站擠滿等待的人潮。（圖擷自「@rb25na」X帳號）

日本北海道札幌25日遭遇有觀測紀錄以來最嚴重大雪襲擊，導致7000人受困新千歲機場過夜，雖然從今天（26日）上午開始陸續恢復交通，但由於有新的旅客湧入，使得機場、JR札幌車站還是擠滿了等待的人潮。

據《NHK》報導，除了新千歲機場恢復開往札幌市的接駁巴士外，JR北海道也在下午1時30分許重啟往返機場與札幌的列車，讓滯留旅客數量逐步減少。不過，由於降雪情況好轉，使得航班可以順利降落，因此機場又湧進了落地旅客。

至於JR札幌車站，還是有不少列車班次尚未恢復正常，許多民眾只能在站內苦苦等候。另外，北海道物流受到大雪影響，部分超市出現缺貨情況，員工忙著在銷售區張貼告示，提醒顧客原定送達的商品因天候問題造成延誤。

旅客在JR札幌車站等候。（圖擷自「@taropon223」X帳號）

新千歲機場民眾等待搭車。（圖擷自「@wakiaiai777」X帳號）

北海道部分超市因物流中斷缺貨。（圖擷自「@hasi_sapporo」X帳號）

