死亡人數不只5000！伊朗內部紀錄曝3.6萬人遇害 部隊進醫院抓人

伊朗本月初爆發大規模反政府示威，遭安全部隊血腥鎮壓。此前外界預測約有5000名示威者喪生，但最新流出的報告指出，死亡人數恐高達驚人的3萬6500人。

據《紐約郵報》引述《伊朗國際電視台》（Iran International）報導，伊朗安全部隊於1月8日至9日，對遍及全國的反政府示威開火鎮壓，造成超過3萬6500人死亡。相關數據來自伊朗最高國家安全委員會內部人士，並經醫療紀錄、地方通報及目擊者訪談交叉比對。

報告指出，死傷事件遍及全國逾400座城市與鄉鎮，其中拉什特市通報死亡人數超過2500人，馬什哈德至少1800人喪生，而首都德黑蘭尚無明確統計。

報導還指出，安全部隊在鎮壓期間，曾突襲醫院逮捕受傷示威者，部分藝人與公眾人物亦遭拘留。儘管官方近期淡化死傷規模，但據稱伊斯蘭革命衛隊內部文件已承認實際死亡數遠高於對外公布數字。

相較之下，美國人權團體「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）日前僅確認5137人死亡；伊朗官方則表示，全國死亡人數為3117人，並稱其中僅2427人屬於「無辜者」。聯合國伊朗人權問題特別報告員佐藤舞曾警告，依醫療系統回報，死亡人數可能上看2萬人以上。

