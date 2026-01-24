張又俠落馬剩「習近平撐場」 胡采蘋：解放軍將領全軍覆沒

中央軍委主席習近平。（美聯社）

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立兩人因涉嫌「嚴重違法違紀」遭調查，代表中共中央軍委會的高層結構形同癱瘓。對此，財經網紅胡采蘋指出，「這相當於解放軍將領全軍覆沒」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，中共去年10月一次官宣九大上將落馬，包括對台海作戰的中央軍委會副主席何衛東、東部戰區司令林向陽。現在加上張又俠，兩大軍委副主席皆倒，剩下習近平撐場，「這相當於解放軍將領全軍覆沒」。

胡采蘋指出，去年10月同時補上的軍委會副主席張升民，操刀了整個軍中大清洗，是紀委風紀功能，並非作戰將領，這個人遲早也會死，清洗周永康的傅政華就是前車之鑑。

而12月為了對台灣演習，緊急補上東部戰區司令楊志斌，結果「正義行動」慘不忍睹，解放軍空警500預警機才起飛，就被我方戰機壓制拍照，排水量7500噸的烏魯木齊艦被我們4000噸的班超艦火控鎖定，還一直廣播尖叫「不要挑釁我」，笑料百出，「可說是2025年僅次於王大陸的笑梗」。「最後只能一口咬死一張海岸線40公里以外、用視覺差遠距拍攝的照片是『無人機飛到淡水河口』，騙騙外行人，跟小學生主席交差，最強大外宣海戰」。

她說，張又俠是目前解放軍將領中，唯一一個具有實戰經驗的將領，對越南打過老山戰役，在陸軍中很有軍威。之前海外Youtuber一片幻想張又俠已經控制局面，習近平即將被政變，「四中全會後我已經發文講過，習近平對軍中的控制百分之一萬，不然他不敢出來開四中全會」。

胡采蘋質疑，然而解放軍全軍被清洗殆盡，無人敢於反抗、無人有能力反抗，這種軍隊如何與四小時活捉馬杜羅的美軍相抗衡？解放軍對台灣突襲宣布軍演，結果戰機通通被台灣第一時間壓制拍照，戰艦一遇火控鎖定就尖叫，這種軍隊究竟有多少發動對台戰爭的實力、意志，真的頗令人質疑。

胡采蘋說，海戰未打，解放軍將領已全軍覆滅，剩下小學生主席和他身邊的來俊臣。「上次我計算過了，目前被清洗的解放軍將領人數，已經超過抗美援朝戰爭的陣亡將領人數，八十年前可沒有軍委副主席死在朝鮮半島」。

