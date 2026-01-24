美重大冬季風暴即將來襲 逾8000趟航班停飛

美國數十個州面臨重大冬季風暴威脅，多州宣布進入緊急狀態。（路透）

美國國家氣象局（National Weather Service）預報，一場冬季風暴即將襲向美國數十州，預計造成重大災害，目前已有多州宣布進入緊急狀態，逾8000班國內航線也已取消。

《美聯社》報導，從美國南部的新墨西哥州到東北部的新英格蘭地區，約有1.4億人面臨這場冬季風暴威脅。美國國家氣象局也警告，各地受災情況，尤其是遭受厚重冰層重創的地區，可能堪比颶風。

請繼續往下閱讀...

超過十多個州的州長相繼發出惡劣天氣警告，宣布進入緊急狀態或呼籲民眾留在家中，德州州長阿博特（Greg Abbott）也在X平台發文告訴民眾，「如果可以的話，請待在家。」

美國聯邦政府已部署約30支搜救隊，準備投入救災。聯邦緊急事務管理署（FEMA）指出，目前已預先準備超過700萬份餐食、60萬條毯子以及300台發電機，來應付可能的災情。

美國總統川普（Donald Trump）週五在社群媒體發文說，政府正與地方官員協調救災事項，他強調「FEMA已完全準備好應對」。

航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，週六超過3400趟航班延遲或停飛，週日則有超過5000趟航班取消。

