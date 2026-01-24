為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    又是俄羅斯混合戰！波蘭能源系統遭大規模網攻 凶手抓到了

    2026/01/24 20:14 編譯管淑平／綜合報導
    駭客活動示意圖。（路透檔案照）

    駭客活動示意圖。（路透檔案照）

    資安研究人員23日指出，去年12月波蘭能源系統遭大規模網路攻擊，可能是一個惡名昭彰的駭客團體所為，而該團體已被英國、美國政府認定屬於俄羅斯軍事情報系統。

    《路透》23日報導，斯洛伐克資安公司ESET研究人員，分析該場攻擊期間所用惡意程式後，根據行動模式、使用的程式碼與這幾年其他破壞性網路攻擊活動重疊性，研判是被廣泛追蹤的駭客團體「沙蟲」（Sandworm）所為。

    研究人員在官方部落格發文指出，進行攻擊的駭客試圖部署一段被稱為DynoWiper的惡意程式，摧毀目標系統中的檔案、癱瘓系統。不過，據研究人員的了解，未發現該次攻擊成功造成實質的系統中斷，這一點與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）1月15日表示，駭客攻擊未能得逞的說法一致。

    波蘭能源部長莫提卡（Milosz Motyka）1月13日向媒體表示，這起去年12月最後一週發生的攻擊，是該國能源基礎設施多年來，所遭遇最強的一次網路攻擊。

    「沙蟲」被美國、英國政府認定屬於俄國軍事情報部門，與最近10年來多起高知名度和破壞性網攻事件有關連。去年底對波蘭的攻擊，時間點正值該團體涉及的2015年烏克蘭電網遭破壞事件10週年，當年該次攻擊導致全球首例因惡意程式引發的大規模停電。

