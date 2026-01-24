為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普牽企鵝走向格陵蘭？白宮AI圖翻車 網酸：誰要告訴他真相

    2026/01/24 19:21 即時新聞／綜合報導
    白宮23日發布一張川普牽著企鵝邁步走向格陵蘭旗幟背景的AI照片。（圖翻攝自Ｘ/＠The White House）

    白宮23日發布一張川普牽著企鵝邁步走向格陵蘭旗幟背景的AI照片。（圖翻攝自Ｘ/＠The White House）

    白宮23日發布一張AI生成的照片，畫面中美國總統川普一手牽著企鵝邁步走向格陵蘭旗幟背景，企圖象徵其對格陵蘭的地緣政治企圖，然而外界迅速抓住荒謬細節痛批，企鵝根本不生活在格陵蘭，引發熱議。

    綜合外媒報導，白宮官方X帳號發布了一張由AI生成的圖像，畫面中川普身旁站著一隻企鵝，背後是冰封景觀與格陵蘭旗幟，並附上簡短文字「Embrace the penguin（擁抱企鵝）」。外界認為，該貼文呼應川普近期再度將目光投向格陵蘭的政策與戰略盤算。

    照片曝光後，立即引起許多人嘲諷，「在北極圈找不到企鵝。」、「誰要告訴他格陵蘭沒有企鵝？」、「企鵝的腳印不可能跟人類一樣。」、「美國總統完全忽略企鵝生活區域是在南極」。

    外媒進一步點出，這張AI圖像中的企鵝，可能並非隨意選擇，而是刻意呼應網路文化中著名的「虛無主義企鵝（nihilist penguin）」迷因。該迷因源自一段南極企鵝孤獨離群、朝荒涼冰原前行的影像，後來被網友賦予「人生沒有意義」、「世界荒謬卻仍得前進」的黑色幽默象徵。

