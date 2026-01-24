太空已成作戰領域 美國視2026年為關鍵準備年

美軍測試洲際飛彈。（美聯社檔案照）

全球主要強權正視太空為未來的戰場，美國新聞網站Axios 23日報導，許多跡象都顯示，美國、中國和俄羅斯都正加緊為此做準備，美軍捉拿委內瑞拉總統馬杜羅的行動，凸顯太空軍事價值，美國太空司令部已將2026年視為為太空作戰做準備的關鍵年。

Axios報導，這些跡象包括衛星發射的競爭、對衛星影像的需求，以及中國已進行多次衛星近距離接近交會操作、據傳俄羅斯正在開發某種可部署太空的核武系統，和五角大廈推動被形容為新「星戰」的飛彈防禦系統等。美軍捉拿委內瑞拉總統馬杜羅行動中，明顯可見太空的軍事價值：據行動後的簡報披露，當時正是由太空司令部協助開闢路線，讓美軍得以在委國首都卡拉卡斯斷電下摸黑行動。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）專家賓根（Kari Bingen）指出，「我認為『絕對決心行動』（逮捕馬杜羅行動）是當代美軍整體化作戰的絕佳範例」，「你會希望能夠癱瘓對手的眼、耳和通訊能力」。

川普政府已表現出對太空探索和太空戰備的興趣，他第一任總統任內成立太空軍，去年第二任上任後宣布打造1750億美元的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統，並下令要在月球部署核反應爐，示警美國在太空競賽中正被北京、莫斯科迎頭趕上。

《國防新聞》（Defense News）1月初報導，隨著面臨中國、俄羅斯的威脅日增，2026年是美國太空軍轉向為太空作戰準備的關鍵年。太空司令部去年4月發布的「太空作戰：規劃者架構」報告，確立太空軍角色從主要為輔助支援，轉向視太空為一各方競奪的作戰領域，強調兼具進攻與防禦的反太空作戰能力，與傳統戰力並重。太空司令部司令薩茲曼（Bradley Chance Saltzman）在報告中指出，太空優勢「是聯合作戰投射力量、嚇阻侵略和確保本土安全的基礎」。

衛星影像與太空情報公司Vantor執行副總裁赫克（Susanne Hake）說法，「一場高風險競爭正在太空上演，我們正看到中國、俄羅斯正顯著部署更多太空能力」，值得注意的是，例行活動和惡意行為之間的界線正變得愈來愈模糊，「太空沒有國界，因此這本質上是一全球挑戰」。

