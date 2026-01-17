Grok「深偽」風暴滾雪球 馬斯克兒母親也受害 加州檢方出手了

xAI公司和Grok標誌。（路透檔案照）

美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）旗下xAI公司開發的人工智慧（AI）機器人Grok，在社群媒體平台X上被用來製作深偽影像引發爭議，一名馬斯克子女的母親近日也為此提告。與此同時，加州檢方正式發函要求xAI立即停止Grok生成這類影像功能，升高對馬斯克旗下社群媒體和AI公司的壓力。

《美聯社》16日報導，這名自稱是作家和政治策士的27歲女子聖克萊爾（Ashley St. Clair），15日在紐約市對xAI公司提起訴訟，指控其聊天機器人Grok讓使用者在未經當事人同意下，生成帶有性暗示的假影像，指她被人製作性剝削深偽影像，對她造成羞辱和精神痛苦。

她表示，她被「深偽」的其中一張照片，是她14歲時一張穿著整齊的照片，被變造為身穿比基尼樣貌，其他影像還有將她描繪成一名成年人做出有性意味的姿勢，以及把身為猶太人的她，變造成穿著有納粹標誌的比基尼打扮。

聖克萊爾是馬斯克現年16個月大兒子羅穆路斯（Romulus）的母親。到16日為止，xAI律師尚未回應此事；xAI公司被美聯社詢問此事，僅在電子郵件中以「傳統媒體謊言」回應。不過，xAI在聖克萊爾提告後，在德州北區聯邦法院對她提出反訴，指控她違反用戶使用條款所要求訴訟須在德州提出。

在此同時，根據《路透》16日報導，加州司法機關已就這起事件對xAI採取行動，檢察長邦塔（Rob Bonta）16日發函xAI，要求立即停止由Grok製作和散布未經同意的性化影像。邦塔表示，大量這類內容、有的影像甚至描繪女性和兒童從事性行為，「令人震驚」，並且可能已違法。

加州檢方的行動使馬斯克的社群和AI公司面臨更大的壓力。英國、歐盟和印度、印尼、馬來西亞與菲律賓，以及日本，近日已紛紛對此事展開調查。X和xAI均尚未回應加州檢方的發函。

在Grok深偽事件引發全球抨擊下，X公司日前宣布，不再允許使用Grok將真實人物影像編修為穿著暴露樣貌。不過，根據路透報導，儘管xAI已撤銷Grok公開發布高度寫實性化影像的功能，但是到美東時間16日中午為止，Grok仍可在私人對話中應要求生成這類影像。

