    國際

    川普嗆「不管喜不喜歡都要動手」 丹麥總理反擊：格陵蘭面臨決戰時刻

    2026/01/12 10:17 編譯陳成良／綜合報導
    面對川普（左）再次威脅強奪格陵蘭，丹麥總理佛瑞德里克森（右）定調雙方已進入「決戰時刻」，並警告若美方對盟友動武，北約將面臨瓦解。（歐新社資料照）

    面對川普（左）再次威脅強奪格陵蘭，丹麥總理佛瑞德里克森（右）定調雙方已進入「決戰時刻」，並警告若美方對盟友動武，北約將面臨瓦解。（歐新社資料照）

    美國意圖強行接管格陵蘭的爭議進入白熱化階段。面對美國總統川普再次放話稱「不管他們喜不喜歡，我們都要對格陵蘭採取行動」，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）11日發出嚴厲聲明，定調丹麥與美國的外交角力已進入「決戰時刻」（decisive moment）。她強調，丹麥準備好在必要時捍衛價值觀與國際法，絕不退讓。

    據《法新社》報導，隨著全球關鍵原物料會議即將在華府登場，川普的言論讓美歐關係降至冰點。他以俄羅斯與中國在北極的軍事活動增加為由，堅稱控制格陵蘭對美國國安至關重要，甚至暗示不排除動用武力。

    對此，佛瑞德里克森在臉書發文反擊：「我們相信國際法與人民的自決權。」她在與丹麥政界領袖的辯論中直言，這場衝突的賭注已超越了格陵蘭的未來，關乎西方聯盟的核心價值。

    瑞典總理示警：恐鼓勵「其他國家」效尤

    歐洲盟友紛紛站出來力挺丹麥。瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在薩倫（Salen）國防會議上譴責美方的「威脅性言論」。他警告，若美國強行接管富含礦產的格陵蘭，將構成違反國際法，更危險的是，這可能會「鼓勵其他國家採取完全相同的行動」。分析指出，此言論隱晦地指向中國對台灣或俄羅斯對鄰國的領土野心。

    德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）在前往華府會晤美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）前，先赴冰島商討對策。他強調：「格陵蘭的未來必須由格陵蘭與丹麥人民決定。」針對川普聲稱的中俄威脅，瓦德普表示歐洲願意與美國共同尋求解答，但在北極的安全合作應是基於北約盟友之間，而非「相互針對」。

    北約最高盟軍指揮官格林克維奇（Alexus Grynkewich）則試圖緩頰，稱目前北約領土未面臨「立即威脅」，但也證實俄中船隻近期被發現在北極海域聯合巡邏，顯示該區域戰略重要性正快速上升。

