    遭艾克森美孚當面打臉委內瑞拉不值得投資 川普不爽：想封殺

    2026/01/12 10:50 即時新聞／綜合報導
    石油巨頭艾克森美孚CEO當面打臉稱委內瑞拉不值得投資，川普不悅表示：「我不喜歡艾克森美孚的回應。我可能會把它封殺。」（法新社）

    委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）遭美軍逮捕後，川普邀請石油公司前往委國投資，不過上週與至少17名石油業高層的會議中，石油巨頭艾克森美孚（Exxon Mobil）執行長伍茲（Darren Woods）當面打臉稱委內瑞拉不值得投資，惹川普不悅，他表示：「我不喜歡艾克森美孚的回應。我可能會把它封殺。」

    據《路透》報導，在抓捕委內瑞拉總統馬杜羅後，美國總統川普邀請石油公司前往委國，投資1000億美元，來振興委內瑞拉的石油產業。在上週五至少有17名石油業高層出席的會議中，艾克森美孚執行長伍茲當場表示，委內瑞拉必須先修改法律，才能成為具吸引力的投資機會。

    伍茲當面向川普表示：「我們的資產在那裡被沒收了兩次，所以你可以想像，如果要第三次進駐，需要看到與以往歷史相比非常顯著的改變。」伍茲強調，艾克森美孚需要持久的投資保護措施，且該國的《碳氫化合物法》（hydrocarbons law）也需要改革。

    伍茲直言：「如果我們審視委內瑞拉現有的法律、商業結構和框架，它是不具投資價值的。」

    在被當眾打臉後，川普11日在搭乘空軍一號返回華盛頓的途中告訴記者：「我不喜歡艾克森美孚的回應。我可能傾向於把艾克森封殺在外。」怒批不喜歡他們的回答，他們在耍小聰明。

    川普日前曾表示，他的政府將決定允許哪些公司在這個南美國家開展業務，強調「你們是直接跟我們打交道，完全不是跟委內瑞拉打交道。」

