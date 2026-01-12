真的怕了？川普爆伊朗「來電求和」 狂言：他們被打累了

美國總統川普在空軍一號上爆料，稱伊朗領導層已主動致電尋求談判，並指對方「被打累了」。（美聯社）

就在美國威脅對伊朗鎮壓示威採取軍事行動之際，美國總統川普11日在空軍一號上語出驚人，透露伊朗領導層已主動致電，「要求談判」。川普聲稱，德黑蘭當局可能是因為「被美國打累了」，才尋求對話，目前雙方正在安排會面。

川普：伊朗被打累了 想要求和

據《法新社》，川普向隨行記者表示：「伊朗領導人昨天打了電話……會議正在安排中。他們想要談判。」川普以一貫的直白風格解讀對手心態：「我認為他們厭倦了被美國痛擊（beat up）。伊朗想跟我們談。」

不過，川普也語帶保留地警告，在會議真正舉行之前，「我們可能不得不先採取行動」。這番話暗示，若伊朗持續血腥鎮壓，美軍仍隨時準備動手。

死亡飆破544人 美審視「強大軍事選項」

川普的談判說拋出之際，伊朗內部的流血衝突正達到高峰。據《美聯社》最新統計，這場挑戰神權統治的示威已造成至少544人死亡。人權組織「HRANA」更指出，過去15天內已有超過1萬675人被捕，其中包括169名兒童。

面對慘重傷亡，川普證實已聽取軍方簡報。官員透露，美方考量的選項包括網攻癱瘓伊朗安全部隊、制裁能源與銀行業，甚至對伊朗政權目標發動空襲。川普強調：「軍方正在研擬，我們正在審視一些非常強大的選項（very strong options）。」但他重申，這不代表要派遣地面部隊，而是「在痛處狠狠重擊他們」。

為了反制伊朗斷網，川普政府也考慮科技戰。官員透露，白宮正研擬提供馬斯克（Elon Musk）旗下的「星鏈」（Starlink）衛星服務，協助伊朗示威者繞過資訊封鎖。川普表示，他返回華府後可能會致電馬斯克討論此事。

對於美方的磨刀霍霍，伊朗議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）則強硬回擊，警告若美國動武，區域內的美軍基地與商船都將成為「合法攻擊目標」。

