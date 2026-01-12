就在今晚！ 美軍恐突襲伊朗 川普鐵桿盟友驚曝：請為官兵祈禱

共和黨重量級參議員葛蘭姆暗示，美國對伊朗採取行動可能箭在弦上。（美聯社）

伊朗政權面臨1979年以來最嚴峻的崩潰危機，美方打擊信號已「箭在弦上」。親川普的共和黨資深參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）11日在一場演說中驚爆，美軍可能已準備好在數小時內對伊朗發動打擊。他反覆強調「今晚或許就是行動之夜」，並呼籲支持者為即將出征的美軍官兵祈禱。

據以色列媒體《葉史瓦世界》（The Yeshiva World）報導，葛蘭姆11日在紐澤西州迪爾市（Deal）出席猶太組織「正義協會」（Tzedek Association）的籌款晚宴。他在演說中語出驚人地表示：「我不知道具體時刻，但今晚或許就是關鍵。現在只是時間問題，你們明白我的意思，對吧？」

葛蘭姆在會場多次暗示事態正以小時為單位演變。他透露自己被迫縮短準備好的發言稿，是因為「某些情況尚未完全公開」，並直言：「我希望你們今晚為我們的男女軍人祈禱。無論是今晚還是明天，行動即將到來（it's coming）」。

葛蘭姆在演說中將推翻伊朗領導層與地區大洗牌連結。他警告：「如果你在古巴有房產，快賣掉吧。願伊朗人民在今晚結束前擺脫壓迫。」他定調這是一場終結「暴政政權」的聖戰，並宣稱若行動成功，將是中東1000年來最大的變革。

針對伊朗最高領袖哈米尼，葛蘭姆發出最後通牒：「我們需要拿下這傢伙。他必須離開，不管是站著走還是躺著走，我都不在乎。」

與葛蘭姆的露骨預告相呼應，總統川普11日在空軍一號（Air Force One）上的表態同樣充滿火藥味。川普證實，他正因應伊朗的動盪局勢聽取「每小時簡報」，並準備做出最終決定。

川普直言，美方正鎖定多個「非常強硬的選項」。雖然伊朗領導層傳出主動要求談判，但川普強硬暗示：「我們可能得在會面開始前就先採取行動。」

