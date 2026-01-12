為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    怕川普斷油？ 中國外交部護航伊朗「反干涉」 1關鍵曝北京能源焦慮

    2026/01/12 16:31 編譯陳成良／綜合報導
    中國外交部發言人毛寧12日在例行記者會上，針對伊朗、委內瑞拉及台灣等多項議題發表強硬聲明。中方強調反對干涉別國內政，並抨擊美方的控制行為為「霸凌行徑」。（美聯社檔案照）

    美國總統川普近日對伊朗發出警告，宣稱若德黑蘭當局傷害抗議者，美軍將實施打擊。對此，中國外交部12日公開表達立場，強調一貫反對「干涉別國內政」，並強烈反對在國際關係中使用武力或威脅使用武力。

    據《法新社》與中國官媒報導，外交部發言人毛寧例行記者會上表示，中方正在密切關注伊朗局勢，目前暫無中國公民受傷報告。針對川普的武力威脅，毛寧強調，中方一貫主張各國主權和安全都應受到國際法充分保護，呼籲各方多做有利於中東和平穩定的事情，並希望伊朗政府和人民能克服困難，保持國家穩定。

    斥美方控制委國原油為霸凌 護航能源合作權

    針對有報導稱川普表示中國與俄羅斯只能在美方控制下購買委內瑞拉原油，毛寧強硬回擊，指稱此為「典型的霸凌行徑」。毛寧表示，拉美國家皆為主權獨立國家，有權自主選擇合作夥伴，並強調無論形勢如何變化，中方將繼續與包括委內瑞拉在內的拉美國家深化務實合作。

    地緣政治專家指出，中國對伊朗的支持絕非僅限於外交辭令。作為伊朗原油的最大買家，中國長期透過「影子油輪」逃避國際制裁，進口大量廉價石油。數據顯示，伊朗約90%的出口原油銷往中國，這已成為北京確保能源安全、因應川普對委內瑞拉實施石油隔離政策後的重要補充。若川普進一步軍事介入伊朗，北京在當地長達20年的能源布局將面臨毀滅性打擊。

    此外，針對川普日前再次威脅古巴政府，毛寧表示中方堅定支持古巴維護國家主權，再次敦促美方立即停止對古巴的封鎖、制裁和任何形式的脅迫。

    除了中東與拉美局勢，毛寧也針對北極與台灣議題發言。針對美方稱有必要接管格陵蘭以防中俄控制，毛寧指稱北極涉及國際社會整體利益，美方不應為了「謀取私利」而拿其他國家當藉口。

    最後，針對台灣方面近日批評中國與非盟（African Union）戰略對話聯合公報內容，毛寧稱該公報完整反映了非方在台灣問題上一以貫之的立場。毛寧並以強硬語氣奉勸台灣當局「認清現實」，停止所謂「自取其辱的拙劣政治表演」。

