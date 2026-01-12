伊朗此次抗議不同以往 政權存亡取決革命衛隊選擇

伊朗抗議已成為足以威脅政權的危機。（美聯社）

伊朗抗議越演越烈，死傷數持續攀升。對此《福斯新聞》（Fox News）指出，伊朗所面對的不僅是新一輪街頭抗議，更是關於其政權存亡的危機，而政權能否維持下去的關鍵在於革命衛隊選擇。

《福斯新聞》表示，由經濟崩潰和腐敗引發的示威活動已演變為對神權統治的直接挑戰，即使是依賴宗教信仰而建立的政權也會因權力結構而瓦解。雖然伊朗先前也發生過大規模抗議，但一些證據顯示，此次抗議不同以往。

首先是伊朗經濟狀況遠比想像中糟糕。該國面臨持續的貨幣貶值、失業和通貨膨脹，這嚴重打擊中產階級，並掏空國家的合法性。經濟困境不再是邊緣問題，而是問題核心。

其次是伊朗的外部威懾力已被削弱。伊朗2025年與以色列的戰爭造成實質的損失，高級指揮官陣亡，防空系統被突破，飛彈和無人機基礎設施遭到破壞。這些損失都令伊朗精心打造數十年的不可戰勝的形象受到嚴重衝擊。

《福斯新聞》認為，現在關鍵在於伊朗革命衛隊及其準軍事部隊巴斯杰（Basij）民兵。巴斯杰民兵任務是在異議蔓延至全國之前，將其控制在地方層級，若叛變或袖手旁觀，伊朗控制力就會迅速削弱。伊朗革命衛隊則是控制軍隊，並讓一個經濟帝國維持運作。

伊朗革命衛隊過去30年間已滲透到伊朗最重要的幾個產業，包括能源、建築、電信、交通、港口等。如今伊朗經濟的許多領域都依賴革命衛隊控制的企業和基金會，這就造成了一種決定性的緊張局勢。

一方面伊朗革命衛隊完全有理由捍衛使其致富的政權，另一方面，長期的動盪、制裁和經濟崩潰威脅革命衛隊所掌控的資產。因此在某種程度上，自保可能會與意識形態忠誠發生衝突。

《福斯新聞》最後強調，伊朗未來可能取決於革命衛隊最終選擇支持誰，而不是抗議者在街頭採取的行動。

