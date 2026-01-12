為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    改寫人類演化史！ 摩洛哥驚見77萬年前化石 竟是智人與尼安德塔人共同祖先

    2026/01/12 10:01 編譯陳成良／綜合報導
    科學家在摩洛哥發現距今77.3萬年的下顎骨化石（右上），推測是現代智人與尼安德塔人的最後共同祖先。圖為該化石與其他北非古人類及現代人（右下）的下顎骨對比。（圖取自Philipp Gunz/Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）

    科學家在摩洛哥發現距今77.3萬年的下顎骨化石（右上），推測是現代智人與尼安德塔人的最後共同祖先。圖為該化石與其他北非古人類及現代人（右下）的下顎骨對比。（圖取自Philipp Gunz/Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）

    人類起源的故事可能需要重寫。據科普網站《Live Science》報導，科學家在摩洛哥卡薩布蘭卡（Casablanca）的一個洞穴中，發現了距今約77.3萬年前的古人類化石。這項發表於權威期刊《自然》（Nature）的研究指出，這些骨骼極可能屬於現代智人（Homo sapiens）與尼安德塔人（Neanderthals）分家前的「最後共同祖先」。

    填補演化空白 鎖定「分家」關鍵時刻

    這批化石出土於卡薩布蘭卡的托馬斯一號採石場（Thomas Quarry I），包含三個部分下顎骨、幾節脊椎骨和數顆牙齒。研究團隊透過檢測化石周圍沉積物的磁性，確認其年代剛好跨越了77.3萬年前發生的「松山—布容磁場反轉」（Matuyama-Brunhes reversal）地質事件。

    德國馬克斯普朗克演化人類學研究所古人類學家胡布林（Jean-Jacques Hublin）指出，這項發現填補了非洲古人類化石記錄中，介於100萬年至60萬年前的巨大空白。基因證據顯示，正是在這段時期，智人、尼安德塔人與丹尼索瓦人（Denisovans）的共同祖先生活在非洲。

    特徵混合體 曾淪鬣狗盤中飧

    分析顯示，這些化石雖然保留了直立人（Homo erectus）的部分特徵，但也展現出與祖先截然不同的演化跡象。有趣的是，現場發現的一根腿骨上留有咬痕，暗示這些古人類可能曾是史前鬣狗的食物。

    這項發現挑戰了過往認為人類起源主要集中在東非或南非的觀點。胡布林強調，摩洛哥的新化石支持了人類起源於非洲深處的理論，並反駁了起源於歐亞大陸的假說。雖然不能斷言智人僅起源於北非，但這些化石強烈暗示，在人類與尼安德塔人「分道揚鑣」的關鍵時刻，北非存在著關鍵的演化族群。

    威斯康辛大學麥迪遜分校人類學家霍克斯（John Hawks）雖未參與研究，但也認同這批化石難以歸類為直立人，極可能是孕育出現代人類與其遠親的共同祖先。

