委內瑞拉石油歸零！川普警告古巴：趁早妥協以免後悔莫及

美國總統川普11日警告，古巴將不再獲得委內瑞拉的石油或資金，應該趁早與美國「達成協議」。（路透檔案照）

在推翻委內瑞拉的馬杜羅政權後，美國總統川普11日警告，古巴將不再獲得委內瑞拉的石油或資金，應該趁早與美國「達成協議」（make a deal）。

川普在其自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「將不會再有任何石油或金錢流向古巴—零！我強烈建議他們在為時已晚之前達成協議。」

請繼續往下閱讀...

川普說：「多年來，古巴一直依賴來自委內瑞拉的大量石油與資金維生。」

古巴經濟已瀕臨崩潰邊緣，隨著馬杜羅遭美軍逮捕，維持古巴經濟命脈的委內瑞拉石油進口陷入危機，古巴民眾紛紛猜測，總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）領導的政府，是否會成為下個倒台對象。專家指出，沒有委國石油，古巴能源系統恐怕30天內就會全面崩潰。

川普4日已表示，古巴政府看來即將倒台，「我不知道他們還能不能撐下去，古巴現在沒有收入，他們所有收入來自委內瑞拉、靠委內瑞拉的石油。」

但美國情報機構認為，古巴經濟惡化是否真的會動搖政權，仍是未知數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法