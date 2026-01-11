新北猛男持雙刀攔車攻擊 出動6警才壓制逮人

警方出動六名警力，將翁男壓制後，帶回偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

翁姓猛男秀舞者今日晚間8時許，駕駛一輛黑灰色皮卡車行經新北市金山區環金、中正路口某超商前，突然手持雙刀下車，攔下車輛作勢攻擊，有多輛汽、機車受到干擾停下。警方獲報趕往現場，翁男趕緊駕車逃逸，一度衝撞警車，直到員警鳴槍示警，隨後在頂社路口攔截圍捕成功，共出動6名警力，將其壓制，帶回偵辦。

新北市金山警分局接獲通報後，第一時間啟動快打，線上警力迅速到場，翁男見狀棄雙刀逃逸，往濱海公路方向逃逸，一路從金山逃到萬里。過程中曾數度迴轉、倒車，甚至衝撞巡邏車，員警只好對空鳴槍警示，最後在萬里區頂社路口將人攔下。

請繼續往下閱讀...

44歲翁男有健身經驗，警方出動6人才順利將他壓制帶回，但翁男掙扎時還「出口傷人」，整個過程中造成5名員警輕微擦挫傷，就連督勤的秘書室主任劉凱楓也加入壓制翁男的行列，差點遭其咬傷。

警方見翁男神色有異，且精神狀態不佳，合理懷疑他有施用違禁藥品，要求他進行毒品快篩，但翁男選擇拒測，員警則依規定製單開罰。

據悉，翁男被逮後，在分局內胡言亂語，不願乖乖配合製作筆錄，甚至當場脫衣「秀肌肉」，讓偵辦人員當場傻眼。

警方目前已通知翁男家屬到分局協助製作筆錄，全案將朝妨害公務、恐嚇公眾、公共危險等罪嫌偵辦。

