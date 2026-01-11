為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

    2026/01/11 20:49 即時新聞／綜合報導
    2024年12月29日，濟州航空發生179死重大空難。（路透）

    2024年12月29日，濟州航空發生179死重大空難。（路透）

    2024年12月29日，南韓濟州航空2216號班機在降落前疑似遭遇鳥擊失控，最終以機腹著陸，飛機衝出跑道撞上機場外圍設有儀器降落系統的混凝土堤後爆炸，釀179死慘劇。韓國官方近日首度公開黑盒子紀錄，揭露客機失事前75秒的對話內容。

    綜合韓媒報導，南韓國會「1229客機空難真相國政調查特別委員會」代表、在野黨國民力量議員金素喜公開她從航空、鐵道事故調查委員會取得的公聽會資料，當中收錄了失事客機的黑盒子數據，包括失事前機師面臨生死交關的對話紀錄，時長約75秒。

    失事當天上午8點58分11秒，副機長率先發現鳥群，驚喊「有鳥！」，並回報「下面有非常多」，而這邊副機長提到的「下面」，應指客機準備降落的機場跑道，且事故調查委員後續分析，事發當下接近跑道的花嘴鴨群數量約達5萬隻。

    上午8點58分20秒，機長決定執行「重飛（Go around）」。8點58分26秒，黑盒子錄下疑似與鳥群相撞的「砰」一聲巨響，同時伴隨機長短促的驚呼聲。遭遇鳥擊後，機長於8點58分35秒通報「嚴重損傷（Severe damage）」，緊接著宣告「緊急處置（Memory Item）」，隨即在約15秒鐘的時間依緊急操作訓練執行應變程序，當時機長將引擎推力控制改為手動，關閉其中一具引擎，並啟動防火切斷開關。

    上午8點58分50秒，飛行資料紀錄器（FDR）與座艙語音紀錄器（CVR）同時停止運作。8點58分56秒，客機接連發出「Mayday」求救訊號。9點01分左右與塔台聯繫，嘗試在跑道進行緊急迫降，但最後在9點02分撞上機場外圍設施爆炸，錄音到這邊便戛然而止。

