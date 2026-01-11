為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美ICE槍擊案群眾示威 明尼阿波利斯市長籲冷靜：勿落川普圈套

    2026/01/11 20:44 中央社
    明尼蘇達州明尼阿波利斯市民哀悼遭ICE槍擊身亡的蕾妮．妮可．古德，並拿著她的畫像示威抗議。（歐新社）

    明尼蘇達州明尼阿波利斯市民哀悼遭ICE槍擊身亡的蕾妮．妮可．古德，並拿著她的畫像示威抗議。（歐新社）

    美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市長佛雷今天呼籲，抗議移民暨海關執法局探員擊斃1位37歲母親的示威者應保持和平基調，從事任何違法行為將正中美國總統川普下懷。

    路透報導，民主黨籍市長佛雷（Jacob Frey）提出警告之際，公民自由及移民權利團體準備在全國各地舉行集會，抗議美國移民暨海關執法局（ICE）探員本月7日擊斃育有3名子女的37歲女子古德（Renee Good）。關於這起槍擊案，明尼蘇達州與聯邦官員的說法大相逕庭。

    明尼阿波利斯（Minneapolis）警察局長歐海拉（Brian O'Hara）表示，有示威者聚集在1棟據信接待ICE探員入住的飯店外，警方晚間在這些抗議活動上逮捕29人。

    佛雷指出，示威迄今大致維持和平基調，但若有人破壞他人財產或從事其他違法行為，警方將依法逮捕。

    佛雷在記者會上強調：「我們不會用製造混亂來對抗川普（Donald Trump）的混亂，他就是希望我們掉入圈套。」

    古德生前為一個追蹤、監控及記錄ICE在明尼阿波利斯行動的社群網絡擔任志工，她遭槍擊身亡前不久，約2000名聯邦探員才被派駐這個城市，ICE隸屬的國土安全部稱這是該部會「史上最大規模行動」。

    民主黨籍明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）譴責，這項部署行動是「以電視實境秀治國」魯莽做法的典型案例。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播