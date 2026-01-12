伊朗反政府抗爭遭血腥鎮壓 人權組織：538人死、1.06萬人被拘

人權團體表示，伊朗當局對全國性抗議活動的鎮壓行動，至少已造成538人死亡，實際死亡人數恐怕更高。（路透）

人權團體表示，伊朗當局對全國性抗議活動的鎮壓行動，至少已造成538人死亡，實際死亡人數恐怕更高。與此同時，德黑蘭警告，若美國動用武力保護示威者，美軍與以色列將成為「合法打擊目標」。

《美聯社》報導，總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）指出，為期兩週的抗議行動中，另有超過1萬600人遭到拘留。該組織在近年多次伊朗動亂事件中的統計曾被證實相當準確，其數據來自伊朗境內支持者的交叉查證。HRANA表示，在已確認的死亡者中，490人為抗議民眾，48人為安全部隊成員。

請繼續往下閱讀...

由於伊朗全國網路和電話線路遭切斷，海外掌握抗議實況變得更加困難。《美聯社》表示，無法獨立查核相關死傷數字。

伊朗政府至今未公布抗議活動的整體傷亡統計。

海外人士擔憂，資訊封鎖正助長伊朗安全部門內部的強硬派，對抗爭行動發動更血腥的鎮壓。11日清晨，抗議者再度湧上首都德黑蘭與第二大城麥什赫德（Mashhad）街頭。

美國總統川普已公開聲援抗議民眾，並透過社群媒體表示：「伊朗正迎向自由，或許是前所未見的程度。美國已準備好提供協助！！！」

兩名熟悉白宮內部討論、因未獲授權公開發言而要求匿名的人士透露，川普及其國安團隊正評估一系列可能的回應方案，包括網路攻擊，以及由美國或以色列發動的直接軍事打擊。

白宮並未立即回應置評請求，也尚未表示已做出任何決定。美軍目前在加勒比海地區的大規模部署，也成為五角大廈與川普國安團隊必須納入考量的另一項因素。

美軍表示，在中東地區已部署涵蓋全作戰能力範圍的兵力，「以防衛我方部隊、夥伴、盟友及美國利益」。伊朗曾於去年6月對位於卡達的美軍烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發動攻擊；而美國海軍駐中東的第五艦隊則部署於巴林。

對美軍與以色列發動打擊的威脅，出自伊朗國會議長、強硬派人物卡利巴夫（Mohammad Baagher Qalibaf）在國會的演說。他在演說中直接威脅以色列，稱其為「被占領的領土」。

卡利巴夫聲稱，一旦伊朗遭到攻擊，被占領的領土，以及本地區內所有美國軍事中心、基地與艦艇，「都將是我們的合法打擊目標。我們認為自己不是只能在行動發生後才做出反應，而是會根據任何客觀威脅跡象採取行動。」

即使是原本試圖在抗爭爆發前平息民怨的改革派總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），在11日播出的訪談中語氣也趨於強硬：「人民有其關切，我們應該與他們對話，若是我們的責任，就應該解決這些問題；但更高的責任，是不能讓一群暴徒來摧毀整個社會。」

這波抗爭始於去年12月28日，起因是伊朗里亞爾幣值崩潰，目前匯率已貶至超過140萬里亞爾兌1美元。伊朗經濟在國際制裁、部分源於其核計畫的壓力下持續惡化，抗議隨後升高，並演變為對伊朗神權體制的直接挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法