中國攝影大賽冠軍竟是AI生成！評審無人發現 網友只靠1招抓包

國華住酒店集團最近舉辦攝影大賽，獲得冠軍的作品竟然被抓包是AI生成圖。（圖翻攝自微博）

中國華住酒店集團最近舉辦攝影大賽，獲得冠軍的作品竟然被抓包是AI生成圖！而且該大賽請來的專業評委竟然沒有一人發現，當中甚至包括一些攝影協會的大咖，最後得獎作品公開，還是得靠網友當起「柯南」才發現造假，讓外界看傻眼。

綜合中媒報導，本月9日，中網瘋傳一則標題為「一幅AI圖竟騙過5位評委，拿到攝影大賽第一」的貼文，據原PO透露，中國高級酒店品牌華住以旗下「上海東方美侖美奐酒店」為地標舉辦「藝術MaxX．城市記憶攝影大賽」，參賽作品規定新穎展現東方美侖美奐酒店所在城市上海的景觀及藝術人文。

曝光度調最高 赫見招牌字體錯亂

而該大賽冠軍由一名為「騎樓陽光」的作品拿下，畫面上可以看到一名拎著鳥籠的老人站在騎樓巷道內回首，一道陽光穿過建築物灑落在老人身上。據悉，原PO將該作品的曝光度調到最高，馬上發現怪異之處，巷道兩側店鋪招牌清晰可見，但眼尖發現畫面右邊一塊招牌字體錯亂，乃AI生成圖常出現的狀況，且老人提鳥籠的手指與手掌也連不起來。

可笑的是，該比賽請來的評委有中國當代水彩畫家楊健勇、號稱新銳色彩大師的王智一、上海文藝評論家協會副主席張立行、朱周空間設計創辦人周光明、中國石庫門攝影協會副會長趙偉等大咖，卻沒有一人發現該作品其實是AI生成圖，引來大批中國網友嘲諷。

隨著輿論延燒，隔天（10日）華住集團就取消「騎樓陽光」的冠軍頭銜，將第二名的作品「陸家嘴」替換成第一名，將獲得價值8888元人民幣（約新台幣4萬元）的上海外灘東方美侖美奐酒店總統套房一晚。

華住集團11日稱，「經過內部多方核查，作品不符合原創性規則，經和投稿人溝通後取消了成績，最終結果以公告為準」，但沒有回應為何專業評委沒有一人發現參賽作品造假。

第二名的作品「陸家嘴」最後變成第一名。（圖翻攝自微博）

