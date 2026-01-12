為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    北海道牆壁藏屍案　開5台空氣清淨機遭察有異

    2026/01/12 00:15 中央社

    北海道日高町一家餐飲店牆壁內發現一具女性遺體，確認死因為頸部遭壓迫導致的窒息死亡，警方正以店主涉嫌勒斃被害人的方向展開調查。令人震驚的是，店主在遺體藏匿期間仍持續營業，不過一次開啟多達4至5台空氣清淨機，被顧客察覺有異。

    北海道電視台報導，這家餐飲店10日被發現牆壁內藏有一具女性遺體，49歲的男性餐飲店主松倉俊彥因涉嫌屍體遺棄罪，遭警方逮捕。

    松倉被指於去年12月31日前後，把一具女屍棄置在他經營的餐飲店牆壁內，於11日上午被移送檢方。

    一名與松倉相識的20多歲女性被通報失蹤後，警方3日起對松倉進行詢問，10日根據松倉的供述，拆除店內牆壁後發現遺體。

    松倉向警方坦承，「確實把遺體放入店內牆壁中藏匿」。警方指出，遺體倒臥於類似壁櫥下方、約一疊榻榻米大小的空間內，並被類似夾板的板材封住。

    根據司法解剖結果，該名女性的死因確認為頸部遭到壓迫導致的窒息死亡。

    松倉經營的餐飲店雖然元旦休息，但調查顯示，松倉把遺體藏入牆內後，從2日起就照常營業。

    一名男性接受電視台訪問表示，他從2日曾到店內消費的顧客口中聽說，「聽說只有那天，店裡同時開了4、5台空氣清淨機。店主還說，怎麼這麼陰暗，感覺和平時不一樣。」

    警方目前持續確認女性遺體身分，另一方面也把女性可能被松倉以繩索之類的物品勒斃納入考量，進一步展開搜查。（編輯：何宏儒）1150112

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播