新竹關西凌晨僅7.4度！ 北部宜蘭白天回溫 明起東北季風再增強

今日北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。（資料照）

中央氣象署指出，今日（12日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭白天氣溫回升，但早晚仍偏冷。氣象署凌晨4點27分針對13縣市發布低溫特報，今日平地最低溫位在新竹關西，凌晨1點55分僅測得7.4度。

今日北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。

天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。空氣品質部分，宜蘭、花東、北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級 。

週二（13日）東北季風稍微增強，週三（14日）東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。週四（15日）東北季風減弱，週四、週五（16日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

週二至週五低溫預測，西半部及東北部10至15度，花東及澎湖15至18度，金門、馬祖10至13度；高溫方面，北部、東半部及澎湖20至24度，中南部24至27度，金門19至20度，馬祖15至17度。週六（17日）將有另外一波東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 11 ~ 22 13 ~ 20 16 ~ 22 14 ~ 19

氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

