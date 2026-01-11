中在阿根廷、祕魯設戰略點！川普藉委國行動 警告北京別在拉美撒野

1名參與者10日在美國波士頓的1場抗議美國對委內瑞拉採取軍事行動的示威中，裝扮成「川普國王」。（法新社）

路透分析指出，美國對委內瑞拉採取軍事行動並活捉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）出於諸多目的，其中之一是藉此告訴中國：離美洲遠一點。

中國至少在過去20年來一直試圖在拉丁美洲建立影響力，既是為了尋求經濟機會，也意圖在其頭號地緣政治對手——美國——的家門口，搶佔戰略立足點；而其成果包括在阿根廷設立衛星追蹤站、在祕魯興建與經營港口，以及經援委內瑞拉，令包括川普政府在內的歷屆華府政府大為光火。

川普政府數名官員告訴路透，川普對馬杜羅出手，部分意在遏制中國的野心，終結北京當局藉債務取得廉價委國石油的好日子。9日，川普在與石油業高層會面時直白表示，美國不要中國與俄羅斯現蹤拉美，「你們不能在那裡」；中國要買油，可以跟在委國的美國石油公司買或直接買美國石油。

美國對委內瑞拉的軍事行動，已重創中國的利益與聲譽，不但證明委國使用的中俄防空系統無法抵擋美軍攻擊，就連原定大多要運往中國的3000萬到5000萬桶石油，也全都被改送到美國。分析家指出，美國活捉馬杜羅，暴露出北京在拉美所能揮灑的影響力有限。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國問題專家辛格頓（Craig Singleton）說，該攻擊暴露中國的西半球強權論述與其真實影響力之間，存有極大差距；北京是能透過外交管道提出抗議，但只要華府決定直接施壓，北京根本保護不了其拉美夥伴或資產。川普政府1名官員也說，中國應該擔心其在西半球的地位，因為中國在西半球的夥伴日益意識到，中國保護不了他們。

川普政府的對中政策迄今看似搖擺不定，甚至自相矛盾：一方面做出讓步以緩和貿易戰，一方面對台灣軍售令北京跳腳。但3日對委內瑞拉的軍事行動，似乎讓美國政策轉向更鷹派。

但儘管中國在拉美可能處於劣勢，分析家警告，美國軍事介入委內瑞拉若過於拖沓或委國安全情況惡化，可能反而讓北京找到翻身契機。

為美國智庫亞洲協會（Asia Society）的羅素（Daniel Russel）說，從法治立場到「聚焦西半球的勢力範圍邏輯」，華府在川普領導下的轉變，可能正中中國下懷。「北京要華府承認亞洲屬於中國勢力範圍，以及勢必也想看到美國陷入委內瑞拉泥淖」。

