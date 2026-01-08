法國農民不滿貿易協定 開拖拉機「占領」凱旋門

法國農民駕駛拖拉機「占領」凱旋門。（路透）

法國農民不滿歐盟即將與南美國家簽署大型自由貿易協定，擔憂廉價農產品衝擊本地市場，8日駕駛拖拉機封鎖巴黎多處要道抗議。示威者除反對歐盟—南方共同市場（Mercosur）協定，也抨擊政府處理牛隻傳染病政策過於強硬，認為農業長期被犧牲於貿易與工業利益之下。

據路透（Reuters）報導，此次示威的核心訴求在於反對歐盟與由巴西、阿根廷、烏拉圭與巴拉圭組成的「南方共同市場」簽署貿易協定。法國農民憂心，協定簽署後，環境與品質標準較低且價格低廉的南美農產品將湧入法國市場，讓本土業者在不公平的競爭環境下難以生存。

法國中部維埃納省農會副主席佩利提耶（Stephane Pelletier）直言，基層農民目前在「怨恨與絕望」之間掙扎，「我們有種被遺棄的感覺，政府為了交換太空梭、空中巴士或汽車的出口配額，犧牲了農業，將我們棄之不顧。」

這波抗議行動發生之際，歐盟執委會日前提出提前釋出450億歐元農業補助資金，並同意降低部分肥料進口關稅，試圖爭取仍對協定持保留態度的成員國支持。德國、西班牙已表態支持該協定，義大利立場亦趨於鬆動，使歐盟即便未獲法國同意，仍可能取得通過所需票數，預計最快9日進行表決。

除了貿易議題，農民亦對政府處理「牛結節疹」（Lumpy skin disease）的手段感到強烈不滿。由於該疾病具高度傳染性，官方近期採取了一系列強制撲殺家畜的措施。然而，農民團體批評這種做法過於偏激且具破壞性，主張應全面開放疫苗接種以代替大規模撲殺，藉此保護農業資產。

截至週四傍晚，數十輛牽引機仍停靠在巴黎街頭，封鎖了包括奧特伊門（Porte d'Auteuil）在內的中心城區通路。農民強調，若週五的投票結果不符合預期，不排除發動更長期的抗爭行動，這場涉及國家經濟主權與農業生存的拉鋸戰，恐將持續延燒。

