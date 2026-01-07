旅日注意！日本氣象廳預警「這些地區」恐出現10年一度大雪

受到強烈冷氣團影響，日本氣象廳5日發布「早期大雪天氣資訊」。示意圖。（資料照，法新社）

受到強烈冷氣團影響，日本氣象廳5日發布「早期大雪天氣資訊」（大雪に関する早期天候情報），預測東北地區、北陸地區沿日本海一帶、長野縣、群馬縣北部以及岐阜縣山區，可能在12日前後迎來強降雪，若天氣狀況持續惡化，這些地區恐面臨「10年一度」級別大雪。

綜合日媒報導，氣象廳解釋所謂的「早期大雪天氣資訊」，通常是預測未來6至14天內，可能會出現「相當低」或「相當高」的氣溫，又或者出現顯著降雪時發布；另外，當特定地區出現「10年一度」的極端大雪機率，預測指數達到30%或以上，氣象廳也會發布相關預警。

請繼續往下閱讀...

氣象廳指出，東北地區和中部地區靠日本海一側，降雪量可能在11日至19日出現顯著增加，特別是在成人之日連假（10日至12日）前後，冷空氣將湧入日本，形成強烈的冬季型氣壓，屆時將出現強烈降雪，降雪量屆時可能增加逾倍。

氣象廳呼籲，住在東日本與西日本的民眾，應提前做好防雪、防雪崩準備，避免長時間在戶外停留；，北日本至西日本的民眾則需要注意雷擊、冰雹及龍捲風。氣象廳強調，屆時民眾外出務必多加注意安全、做好保暖工作，同儘早採取應對措施，包括加強農作物的防雪管理、準備好除雪器材與進行剷雪工作，以降低災害損失。

