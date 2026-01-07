馬杜羅夫婦全身傷！律師稱遭粗暴對待 美官員：逃跑撞到頭

川普政府高層在5日時曾告訴國會議員，馬杜羅與佛羅雷斯在試圖逃離時，頭部曾撞上門框，因此受傷。圖為馬杜羅。（路透）

委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）3日遭美軍擒獲，5日首度在紐約聯邦法院出庭。而辯護律師唐諾利（Mark Donnelly）向法官表示，佛羅雷斯在被美軍從官邸強行帶走時遭受粗暴對待，導致全身多處受傷。據了解，川普政府高層在5日時曾告訴國會議員，馬杜羅與佛羅雷斯在企圖逃離時，頭部曾撞上門框，因此受傷。

根據《CNN》報導，包括國務卿魯比歐、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）及司法部長邦迪（Pam Bondi）等美國政府高層，在5日晚間對國會議員進行簡報。

消息人士透露，當時有川普政府官員指稱，馬杜羅與佛羅雷斯在逃跑時，試圖躲在宅邸的一面厚重鋼製門後方，但因為門框較低，兩人在逃跑過程中撞到頭。消息人士指出，特種部隊在逮捕他們之後，對他們進行治療。

而馬杜羅與佛羅雷斯5日出庭時，兩人身上都有明顯傷痕，辯護律師唐諾利告訴法官，佛羅雷斯在被「綁架」期間遭受嚴重傷害，肋骨可能骨折或是嚴重挫傷，要求法庭准許對她進行全面的X光檢查，藉此確認傷勢，並確保她在拘留期間的健康安全。

據媒體在法庭現場的觀察，開庭期間佛羅雷斯不斷搖晃身體並低頭，且頭部纏著繃帶，馬杜羅也一度難以站立或坐下。美國政府官員表示，佛羅雷斯頭部傷勢較輕微。

