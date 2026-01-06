曾率石油產業走出地獄 委內瑞拉新總統被看好穩定國家經濟

甫就任的委內瑞拉總統羅德里格茲（Delcy Rodriguez）被部分人士看好具備穩定國家經濟條件。（路透）

美國3日凌晨對委內瑞拉發動軍事打擊，迅速抓捕前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）與其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），一度引發委國慌亂。直到5日，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格茲（Delcy Rodriguez）在其兄長、全國代表大會議長豪爾赫主持下，宣誓就任臨時總統。

由於委內瑞拉政權結構被未因馬杜羅遭捕而瓦解，使得外界對委國是否出現轉變抱持懷疑。但，「彭博」專文分析，儘管羅德里格茲效忠馬杜羅，其身為掌管石油產業的實務派，帶領國家度過內政管理失當及國際制裁壓力的表現令業界印象深刻。包括美國總統川普核心圈也認為，羅德里格茲作為官方與私人領域的橋樑，比起反對派領袖馬查多，更能夠穩定委內瑞拉以石油為基礎的經濟模式，加速美國商業與委國的連結。

投資基金「格雷洛克資本管理」首席執行官休姆斯（Hans Humes）5日在彭博電視節目中，透露部分全球石油高層私下對羅德里格茲的看法，「若想找一名能夠在環境還過得去的條件下運作的人選，就找曾經在最惡劣環境下運作的人」。休姆斯認為，川普進行的是一場豪賭，若成功，可能一舉重整全球能源結構。

