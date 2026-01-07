馬杜羅被逮 古巴安全機器無敵神話破功

古巴總統狄亞士—卡奈宣布全國哀悼兩天，悼念為保衛委內瑞拉總統馬杜羅而遭美軍擊斃的安全人員。（路透）

數十年來，古巴情報人員曾是冷戰時期的明星，他們瓦解了無數刺殺卡斯楚（Fidel Castro）的陰謀、成功招募美國政府高層官員，並保護從安哥拉到巴拿馬的各國元首。然而，古巴情報界最重要的保護對象之一、委內瑞拉強人馬杜羅（Nicolás Maduro）遭美軍生擒，徹底粉碎了古巴情報機構「無敵」的神話。

華爾街日報5日報導，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，美國特種部隊3日凌晨降落在馬杜羅的住家，在馬杜羅夫婦逃往避難室前將其捕獲。

古巴政府表示，共有32名隸屬革命武裝部隊（FAR）與內政部（MININT，負責情報工作）的官員，在擔任馬杜羅維安勤務時因公殉職。研究古巴介入委內瑞拉議題的專家韋勞（María Werlau）指出：「這是古巴的挫敗，象徵其衰落，並凸顯其維安程序的漏洞。」

報導指出，情報專業曾是古巴的「金雞母」 古巴情報機構曾因在拉丁美洲與非洲擁有龐大的線人網絡，而深受蘇聯國家安全委員會（KGB）信賴。這種保護盟友、偵測動亂及鎮壓異議的專業知識，後來成為古巴利潤豐厚的「出口商品」。蘇聯瓦解後，古巴安全與情報部門從石油豐富的委內瑞拉獲得收入，讓哈瓦那在經濟崩潰邊緣得以苟延殘喘。

美國退役空軍上校萊頓（Cedric Leighton）形容古巴情報員「實力遠超其國力」，在某些方面仍維持極高水準的「老派情報技巧」。

儘管美國艦隊已在加勒比海威脅馬杜羅數月之久，古巴維安團隊仍未能守護馬杜羅的安全。墨西哥前外交部長卡斯塔尼達（Jorge Castañeda）指出，更糟糕的是，他們竟然無法對美軍造成任何損傷，這代表古巴人根本不在該在的位置，也沒具備應有的實力。

這種情報疏失可能危及古巴共產政權在國內的統治，特別是在失去委內瑞拉的經濟支援與補貼石油後。曾叛逃美國的前古巴情報官員加西亞（Enrique Garcia）指出，人民可以挨餓，但鎮壓機器必須享有特權。一旦政權失去所有經濟能力，任何體系都無法支撐。

美國總統川普4日在「空軍一號」上表示，古巴即將垮台。國務卿魯比歐（Marco Rubio）也說古巴深陷困境，並強調委內瑞拉人面臨的最大問題之一，就是必須宣布脫離古巴而獨立。

監控古巴安全機器的前情報人員與異議人士估計，約有140名官員被指派為馬杜羅提供貼身護衛。消息人士指出，在美軍行動的飛彈與碎片雨中，數十人受傷或嚴重燒傷。

古巴在委內瑞拉的維安團隊，由資深特務德拉維加（Asdrúbal de la Vega）領導，他是馬杜羅最親近的隨扈，平時睡在馬杜羅隔壁房間，目前行蹤成謎。古巴總統狄亞士—卡奈（Miguel Diaz-Canel）透過社群平台X宣布全國哀悼兩天，悼念那些「對抗穿著帝國制服的恐怖分子而倒下」的人。

儘管古巴是一個僅有1000萬人口的貧窮島國，其安全機器卻極為龐大，約有10萬名官員。前情報員加西亞說，工作場所、學校、電影院都有部署安全人員，每一條街道都有線民。過去卡斯楚的維安團隊就有1萬人，還擁有專屬的反情報單位。

萊頓指出，情報對於保護VIP至關重要，但錯誤的假設與意識形態會影響判斷。例如，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）這類的前KGB官員，會竭盡全力隱藏行蹤，而日常習慣與規律則是各國元首最容易被利用的弱點。

萊頓對馬杜羅被生擒感到不解，「如果你真的想躲避抓捕，你應該去沒人知道的地方。你會納悶馬杜羅為什麼沒去卡拉卡斯市中心，或鄉間某個不起眼的公寓躲著。」

