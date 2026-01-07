美軍突襲攔截 大西洋扣押與委內瑞拉有關俄籍油輪

美國官員表示，美方已成功攔截並扣押一艘與委內瑞拉有關聯的俄羅斯籍油輪「馬利內拉號」（原名Bella-1）。（路透）

美國官員週三表示，美方已成功攔截並扣押一艘與委內瑞拉有關聯的俄羅斯籍油輪。此前，雙方在大西洋海域展開了長達兩週的追逐，且當時附近海域出現了俄羅斯潛艦與軍艦，令美俄緊張局勢進一步升溫。

根據不具名的美國官員透露，這艘名為「馬利內拉號」（Marinera，原名Bella-1）的油輪，此前曾試圖突破美國針對受制裁船隻實施的海上「封鎖」，並拒絕美國海岸防衛隊（Coast Guard）的登船檢查。

據《路透》引述不願透露姓名的官員說法，這次行動由海岸防衛隊和美國軍方共同進行。這是近年來美軍首次嘗試扣押懸掛俄羅斯國旗的船隻。官員指出，行動發生在冰島附近海域，當時有俄羅斯潛艇和軍艦—就在該區域出沒，但尚不清楚兩軍當時的具體距離。

美國軍方也於社群平台「X」發表聲明稱，美軍已「扣押」該船隻，因為其違反了美國制裁。俄羅斯國家電視台RT則發布了一架直升機企圖接近一艘懸掛俄羅斯國旗、正被美國海岸防衛隊追擊的油輪的畫面，並稱美軍似乎試圖登船。

「馬利內拉號」號之所以成為目標，是因為它被列入運送非法石油的「影子艦隊」名單中。自川普總統對委內瑞拉展開壓力行動以來，美方持續加強執法。

此次海上行動背景極為敏感。就在幾天前的週六，美國特種部隊剛在卡拉卡斯發動黎明突襲，抓捕了委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），並將其送往美國，針對其涉嫌販毒的罪名進行起訴。

委內瑞拉高層強烈譴責馬杜羅被捕是「綁架」行為，並指控美國企圖奪取該國號稱全球最大的石油儲備。目前「馬利內拉號」號已由美國執法人員控制，相關法律行動正在進行中。

