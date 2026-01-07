為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    搶救辛柏毅！F-16V失事向南搜尋 連環照明彈亮遍海面

    2026/01/07 23:58 記者劉人瑋／台東報導
    海面上不斷施放照明彈，在惡劣的海象中仍不停海空搜索。（民眾提供）

    海面上不斷施放照明彈，在惡劣的海象中仍不停海空搜索。（民眾提供）

    海面上不斷施放照明彈，在惡劣的海象中仍不停海空搜索。（民眾提供）

    海面上不斷施放照明彈，在惡劣的海象中仍不停海空搜索。（民眾提供）

    花蓮空軍基地F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間7時29分執行夜航訓練時於花蓮縣豐濱鄉東面10浬失聯，上尉飛官辛柏毅雖呼叫「跳傘、跳傘、跳傘」，但沒有得到信標機的訊號。如今根據機器判讀及系統推測可能往南漂流，海巡艦艇今晚也不停施放照明彈，一路找到台東北方近海，希望能有好消息。

    台東縣長濱鄉到成功鎮、東河鄉的小馬部落，今晚從6時到8時許都能看到海面天際陸續亮起閃光彈，其時，海巡艦艇、空勤直昇機也不停於海空作業，台東市區民眾也發文「怎麼直昇機從昨晚就一直飛」。

    就空軍今記者會所言，失事當時辛柏毅也有呼叫：「高度下掉」，但在僅僅12秒後，戰機的光點就消失於花蓮基地南面31浬，還沒有事證可以證明飛行員確實有執行跳傘的動作。

    事發後，海巡署第九（花蓮）巡防區和第十（台東）巡防區，派遣線上艦艇前往救援，蘇澳海巡隊、花蓮海巡隊及台東海巡隊，也增派100噸艇前往救援。當下也派遣黑鷹直升機於豐濱海面搜救，C-130投放照明彈。但今晚則是搜索區域南移。

    相關人員表示，目前都以國防部、花蓮為主，台東則是支援搜尋，在沒有信標機訊號狀況下，只能據儀器判讀海流有往南趨勢，因此海空搜索搭配照明彈才會在台東北方持續作業。

    海面上不斷施放照明彈，在惡劣的海象中仍不停海空搜索。（民眾提供）

    海面上不斷施放照明彈，在惡劣的海象中仍不停海空搜索。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播