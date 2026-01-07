賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

小北爆出販售簡體字作業袋，引發網友反感。（圖翻攝自Threads）

台灣知名連鎖生活百貨「小北百貨」近日爆出販售使用簡體字的作業袋，引發網友反感。對此，小北百貨官方發布聲明道歉，表示已將相關爭議商品下架。網友看完聲明後也紛紛表示，「就你這個反應給你100分」、「了不起，負責」。

近日一位網友逛小北百貨發現竟然有在賣簡體字作業袋，拍下PO網後引發熱議，「我以前非常喜歡逛文具店，現在痛恨文具店滿滿簡中盜版小卡自印文創，一堆中國製玩具還不知道有沒有檢驗合格」、「扯，還是羅馬拼音」、「可惜，本來常去的，要抵制了」、「小北其實沒有想像中那麼『在地』」、「小北很多中共國產的物品，雖然都是合法進口，但是一堆簡體字真的很糟糕，玩具才是重災區。」、「我都覺得東西中國製可以理解，畢竟國際分工避免不了東西是外國製，但使用繁體中文跟台灣當地慣用語法是最基本的」。

眼看輿論延燒，小北百貨7日跳出來回應，「感謝大家的提醒與指正。繁體中文為臺灣主要通行文字，小北百貨身為臺灣本土企業，並一向恪守此一原則。經內部查核，該商品確實為門市販售商品之一，我們已於第一時間通知全台194家門市全面下架，並全面重新檢查文教類相關商品同步下架。未來，我們將持續加強商品審核與管理流程，嚴格把關商品內容，避免類似情形再次發生，再次感謝各界的關心與指導，小北百貨將持續努力，提供更完善的商品服務。」

鄉民看完聲明後紛紛表示，「就你這個反應給你100分」、「小北有親自出來說明，就無需再追殺」、「既然敢作出這樣的承諾，就要有承擔社會持續監督的肩膀，若願景是『作為台灣本土企業』，那希望小北百貨能夠真正成為典範」、「謝謝迅速回應，我們真的很期待小北是可以信賴的小北」、「這個公關文章寫的真好，金色三麥跟UG要學一下」、「公關危機處理的很好」、「了不起，負責」

小北發聲回應，表示將下架相關爭議產品。（圖翻攝自Threads）

