馬杜羅押送紐約換穿帽T有「玄機」？ 專家揭川普偷打宣傳戰！

馬杜羅抵達紐約被押送時穿的藍色帽T。（圖翻攝自X：@sentdefender）

美國3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒長期執政的專制總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，引發國際熱議。官方釋出馬杜羅被抓後的照片，不少眼尖網友發現馬杜羅被逮後頻繁換裝，過程中至少換了3套不同的服飾，紡織專家「扛布者-為紡織而活的男子」特別針對馬杜羅抵達紐約被押送時穿的那套藍色帽T，透露該帽T其實是符合川普「美國優先」價值觀的品牌，釋出馬杜羅穿該套衣服被銬上手銬押著走的畫面，就是在打一場宣傳戰！

扛布者4日晚間在臉書粉專分享馬杜羅在紐約被押著下機，戴著一頂毛帽和一件看起來相當單薄的藍色帽T在媒體鏡頭前亮相的照片，「這是馬杜羅『免簽』入境，抵達紐約時的照片。要知道這幾天紐約很冷，溫度甚至可以探到0度以下，看看旁邊的DEA（美國緝毒局）官員都是一件筆挺的厚外套，馬杜羅卻只穿帽T，他是來自熱帶國家的人，穿這樣走在紐約的夜裡，就算裡面有穿其他衣服，不是要了他的老命嗎？」

扛布者接著分析背後目的，「會穿著這件帽T，且以這種鮮明的顏色出現，就是一種宣傳戰，這次馬杜羅下飛機穿的這件來自『ORIGIN』的帽T，就是更加符合川普『美國優先』價值觀的品牌。因為他不只是美國品牌，來自美國的公司，更是極為少見的『美國製造商』，被視為美國製造業復興的代表之一。」

扛布者進一步介紹該品牌源起，「Pete Roberts在2011年於新英格蘭地區創立這家品牌。他本身是一位設計師與巴西柔術愛好者，至於為什麼會讓他有動機創立這個品牌，是因為他發現市場上所有的柔術道服幾乎全部產自巴基斯坦或中國，且款式都大同小異，是故想要走出自己的道路。只是說這難度真的很高。」

「一來紡織業在美國雖說還有高科技原物料研發能力，但像是這種柔道服或者一般運動導向的布料，價格上完全無法跟海外市場比擬，更何況再到成衣層面，時至今日，成本仍遠高於世界其他主要國家。一開始的ORIGIN也不能說是成功，布料無法搞定，且生產的東西往往也不符合市場需求，我想一般人到這個時候，應該就會想說外包到海外會比較划算，開始思考退路。」

「但是他沒有放棄，開始收購工廠且進行現代化改造，不只布料大部分都是美國製造，就連昂貴的成衣也是美國在地工廠所生產，憑一己之力在重建產業鏈。這點也成為了品牌最具特點的價值主張 。十年來慢慢地擴張，2016年拉來前海軍海豹突擊隊指揮官Jocko Willink成為合夥人，品牌知名度也開始爆發。且在2023年迎來Kip Fulks ，這位Under Armour聯合創始人加入擔任戰略顧問，開始走向規模且更加商業專業化的道路。」

扛布者指出，「所以這個品牌的路線，的確是符合川普想要表達的美國優先的延伸。是故我想在落地當下給他換上這件衣服，是有想要表達的涵義。所以看到ORIGIN的官網，也的確將他放在首頁來販售，其實換算成台幣也不算貴，2500多元而已。」

但最後他也忍不住調侃，「只是說，要賣產品，推廣主張很好。但這件看起來是涼感、訓練為主的設計導向，顏色是很漂亮拉，不過要一個熱帶國家的老人穿涼感訓練T走在紐約0度的機場外頭，看來川普並不想讓馬杜羅太好過啊。

