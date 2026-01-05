獨家》高虹安涉貪二審逆轉獲判無罪 高檢署決定上訴

新竹市長高虹安遭控擔任立委期間詐領助理費，二審高等法院去年12月改判貪污部分無罪，僅依刑法使公務員登載不實罪判處6月徒刑，得易科罰金18萬元，據了解，高檢署經研議後，已決定提起上訴。（資料照）

新竹市長高虹安遭控擔任立委期間詐領助理費，一審台北地院依貪污治罪條例判刑7年4月，高與台北地檢署均提上訴；二審高等法院去年12月改判高虹安貪污部分無罪，僅依刑法使公務員登載不實罪判處6月徒刑，得易科罰金18萬元，據了解，高檢署經研議後，已決定提起上訴。

高檢署是在去年12月18日收到高等法院的判決書，依法，上訴期間為20日，自收判後的翌日起算，也因此，上訴期間截止日是1月7日，相關上訴理由已整理告一段落，高檢署最快明天，最遲後天即會提起上訴。

北檢起訴高虹安於2020年2月1日至2022年12月25日擔任民眾黨不分區立委期間，涉嫌與助理黃惠玟等人虛報或浮報助理薪資與加值班費，合計詐得46萬餘元。北院一審認定高虹安涉貪11萬6514元，依利用職務詐取財物罪及使公務員登載不實罪，判刑7年4月。

案件上訴二審後，高院採信立法院函覆意見，認為立委公費助理經費性質屬「實質補助、彈性勻用」，非屬公款侵占或詐取財物，因而就貪污部分改判高虹安無罪。

高院判決指出，高虹安在聘任黃惠玟、陳奐宇及王郁文等3名助理時，實際約定薪資與向立法院申報金額不符。以陳奐宇為例，雙方實際約定月薪7萬元，卻向立法院申報8萬元，並非檢方所指的「約定8萬元、再要求提撥1萬元作為公積金」；高院因此認定高虹安及相關助理，均構成刑法使公務員登載不實罪。

立法院函覆也提到，編列立委公費助理經費，目的在補助立委問政所需、彌補財力不足，性質上屬補助費。合議庭採信高虹安辯稱，其首次擔任立委，對公費助理制度欠缺明確規範了解，相關作法沿用黃惠玟過往任職其他立委辦公室的慣例，均無詐取財物之犯意。

合議庭援引高虹安主張的「大水庫理論」，認為檢方起訴認定的不法金額46萬餘元，應扣除助理實際應得的加班費及勞、健保費，最終僅剩11萬6514元。

判決另指出，高虹安另曾支付公費助理李忠庭人民幣2萬1000元（約新台幣9至10萬元），以及私聘助理蔡維庭6萬元，支出金額已超過一審認定的不法所得11萬6514元，足認高虹安並無犯罪所得，亦難認具詐取財物之犯意。

