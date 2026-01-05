為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中警友站幹部在豪宅虐死助理 檢播施虐影片揭「人間煉獄」

    2026/01/05 18:28 記者陳建志／台中報導
    台中七期豪宅前年10月發生殘忍的凌虐致死案，台中地院國民法庭今天開庭，當庭播放凌虐影片，劉男等人的冷血行徑也首度曝光。（記者陳建志攝）

    時任台中市第六警分局警友站副站長的劉姓男子和許姓助理（28歲）疑因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，前年10月18日在台中七期豪宅租屋處發生爭執，劉男夥同另一名劉姓男子、石姓男子和林姓少年，聯手拿鋁棒、鐵鎚、空氣槍毆打、射擊，還拿老虎鉗拔牙、強迫吸毒，造成許男因毆傷併發症及毒品交互作用導致死亡，台中地院國民法庭今天開庭，4人殘忍的凌虐影片也曝光，只見死者大喊救命，已經奄奄一息，但劉男等人還是持續凌虐，還嗆「讓你知道什麼叫人間煉獄」，手段相當兇殘。

    這起命案發生在2024年10月18日，劉姓男子和許姓男子疑因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，在台中七期豪宅發生嚴重爭執，劉嫌夥同石姓、劉姓共犯叫許男待在陽台、脫掉全身衣物，陸續遭鋁棒、皮帶、榔頭毆打，還有六角鈑手戳刺、尖刀割刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、空氣槍射擊、吸塵器尖端戳刺以及老虎鉗夾拔牙齒、酒及辣椒醬潑灑，凌虐兇器高達10種，手段相當兇殘，許男在被凌虐毆打1天後傷重死亡。

    台中地檢署相驗後，發現許男的死因為因肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經軸索損傷、胃內容物吸嗆窒息，以及毒品交互作用而死亡。檢方認定劉男等人的行為已構成凌虐致死等罪嫌，依法提起公訴，林姓少年則由少年法庭調查。

    台中地院國民法庭今天開庭，劉男等3人都出庭，檢察官當庭播放死者許男生前在七期豪宅陽台和餐廳被凌虐的錄影畫面，影片中可看到，許男被劉男等人持鋁棒、鐵槌猛打身體，還被空氣槍射擊，雖大喊「救命」劉男等人仍不放過，最後手腳被捆綁打到全身傷痕纍纍、奄奄一息，劉男等人還狠嗆「我是惡魔」、「讓你知道什麼叫人間煉獄」，手段相當兇殘。

    檢察官今天表示，許男全身包括陰莖，共有62處的傷勢，明天國民法庭將繼續審理，並將請法醫出庭說明傷勢。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

