李在明將訪韓政府上海舊址 中華民國曾力助韓國獨立

韓國總統李在明即將訪問中國，並在7日參觀位於上海的大韓民國臨時政府舊址，此處也是許多韓國遊客的朝聖景點。韓國獨立運動曾得力於中華民國政府在財力、物力、軍事訓練等方面的大力支持。

李在明將於4至7日對中國進行國是訪問，並於5日與中國領導人習近平會面，6日轉往上海訪問兩天，7日將參觀日本殖民統治時期的大韓民國臨時政府舊址。

韓聯社報導，青瓦台發言人姜由楨說，2026年是韓國獨立運動家金九（號白凡）誕辰150週年，同時也是「大韓民國臨時政府」上海舊址設立100週年，韓方將在上海紀念這些事件並回顧其歷史意義。

大韓民國臨時政府於1919年4月13日在上海成立，當今韓國政府以1919年作為開國元年，正是從在上海的臨時政府開始算起。當地辦公地址幾經遷移，最終於1926年7月遷入了上海市馬當路現在的地址，使用至1932年，是臨時政府使用時間最長、保存最完整的韓國獨立運動遺址，被稱為「韓國民族獨立運動的聖殿」。

在這座上海風格「石庫門」建築裡，遊客如織，韓語不絕於耳，售票與檢票人員都能說上韓語。館內陳設簡樸，設有展覽廳，展示韓國獨立過程的重要事件，也以「中國的支援」專區，展示當時的中華民國政府對韓國獨立運動領導人提供保護、提供辦公室和住所、為臨時政府提供政務費、軍費、僑民生活費等。

黃埔軍校訓練韓國軍事人才

大韓民國臨時政府後來在日軍追捕下被迫撤出上海，輾轉多地，最終在1940年搬遷至重慶，在此成立韓國光復軍，加入中國抗日戰爭的國際縱隊。而在此之前，黃埔軍校早已開班專門訓練韓國的軍事人才。

大韓民國臨時政府舊址不許拍照。館內展出的複製品中，有中國國民黨中央執行委員會組織部部長陳果夫簽章，提供給大韓民國臨時政府的經費援助公函。還有金九1944年寫給時任國民政府主席蔣中正的感謝函，感謝他在前一年開羅會議中保證戰後韓國獨立。

根據中國歷史學者楊天石的研究，蔣中正帶領下的中國國民黨支持韓國獨立運動，對韓國獨立做出了貢獻，他在援助獨立運動過程中注意處理派系關係，促進了韓國愛國人士的團結。

在中國網路上，一些自媒體將李在明參觀大韓民國臨時政府舊址，說成是日相高市早苗言論造成中日關係緊張下「直戳日本右翼痛點」的舉動。不過，在李在明之前，盧泰愚、金泳三、金大中、盧武鉉、李明博和朴槿惠都曾在韓國總統任內造訪上海的臨時政府舊址。

環球時報先前引述上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任詹德斌說，李在明的中國之行象徵着中韓關係有望迎來一段「企穩回升」的時期。他提到，李在明去年8月訪問日本和美國，這表明韓國希望盡快同時處理好與美國、日本、中國的雙邊關係。

