    火光沖天畫面曝！美興建中公寓大火延燒整個街區 千人急撤離

    2026/01/03 20:55 即時新聞／綜合報導
    美科羅拉多州丹佛興建中的公寓突然起火，當局出動多名消防員控制火勢，緊急疏散附近住戶。（美聯社）

    美國科羅拉多州丹佛（Denver）興建中的公寓發生火災，延燒街區釀大停電，當局出動多名消防員控制火勢，疏散附近住戶。火勢已經控制，但起火原因仍待調查。

    據外媒報導，丹佛一幢公寓興建中，昨（2）日傍晚突然傳出火警，當局立即封鎖附近馬路，派遣至少100名消防員趕赴現場滅火，公寓本身沒有任何的消防系統與防火措施，大火快速蔓延整個街區，達到最高火情五級警戒，滅火過程中也有一名消防員受傷，送醫治療。

    消防人員撲救數小時才控制火勢，70％區域已撲滅，然而，火勢和餘燼尚未完全澆熄，救援人員無法進入內部搜索，目前還不確定是否有更多受困傷患，消防隊徹夜處理殘火。

    丹佛消防局主管墨菲（Robert Murphy）透露，當地約有1000名住戶受火災影響，慘遇停電，部分區域居民也因安全考量被建議撤離。當地政府開放活動中心作為臨時過夜避難所，安置流離失所或受斷電影響的居民。

    墨菲指出，火災確切原因尚未確認，「調查人員現在已在現場勘查和鑑定分析，但暫時還沒有任何證據可以推定這場火災是否為意外，抑或是人為縱火。」

    丹佛消防局發文說，一名消防員受傷送醫治療。（擷取自X@Denver Fire Department）

