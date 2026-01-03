委內瑞拉首都遭空襲 防長稱正在全國部署軍隊

委內瑞拉首都卡拉卡斯，今凌晨遭美軍空襲，發生多起爆炸。（路透）

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今天凌晨傳出多起爆炸後，委內瑞拉國防部長羅培茲今天清晨在社群媒體發布一段影片，宣布軍方正在全國各地部署軍隊。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）呼籲全國團結一致，因應「對委內瑞拉史上最嚴重的侵略」。他表示，所有部隊將按照「總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的命令」進行部署，但未提及馬杜洛遭逮捕的相關報導。

羅培茲也說：「他們對我們發動攻擊，但無法使我們屈服。」

他呼籲委內瑞拉國民保持冷靜和團結一心，示警民眾勿陷入失序混亂狀態，更提醒「別屈服於敵人意圖製造的恐慌」。

羅培茲指出政府已宣布「對外動亂狀態」，等於全國進入緊急狀態。

美國總統川普稍早在社群媒體宣布，美國已逮捕馬杜洛夫婦，兩人被押送離境。川普說會舉行記者會說明相關細節與委國局勢。

馬杜洛行蹤不明引發外界不安之際，委內瑞拉呼籲聯合國安全理事會（United Nations Security Council）召開緊急會議，商議美國對委內瑞拉發動空襲一事。

委內瑞拉外長希爾（Yvan Gil）在通訊軟體Telegram發文說：「面對美國政府對我國犯下的犯罪侵略行為，我們已請求聯合國安理會召開緊急會議。」

