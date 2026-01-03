委內瑞拉遭美軍轟炸前見端倪！五角大廈披薩店業績暴增700％

美軍攻擊委內瑞拉前，五角大廈附近披薩店的生意突然大幅上升。披薩示意圖。（路透）

美國社群媒體盛傳一則「都市傳說」，只要五角大廈附近的披薩店業績暴增，就代表當天要「出事了」！川普今天凌晨下令美軍攻擊委內瑞拉，網友發現，在攻擊前五角大廈附近披薩店的生意突然大幅上升，甚至有一間披薩店銷量比起正常水準暴漲近770％。

知名追蹤「披薩指數」的X號「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Report），美東時間今天凌晨2點04分發文說，五角大廈附近的披薩店Pizzato Pizza客流量突然激增，甚至比巔峰的中午、晚間用餐時間還高；凌晨3點05分，披薩店的生意依然火熱。

也有台灣網友在外媒發布委內瑞拉遭攻擊的新聞快訊前，就在Threads貼出五角大廈附近披薩店業績，發現有在營業的披薩店都比平常增加一倍以上，其中一間名為「棒約翰（PAPA Johns Pizza）」的披薩店，銷量更比平常同時段暴增了769％。

「五角大廈披薩指數」過去就指出，五角大廈周遭餐飲店出現「消費異常」的模式，是「五角大廈可能加班」的典型指標，往往意味著重大軍事行動即將展開。這次「五角大廈披薩指數」幾乎是在美軍發動攻擊時同時發文，不過也領先外媒相關新聞30分鐘左右。

Pizzato Pizza, a late night pizzeria nearby the Pentagon, continues to report high activity.



As of 3:05am ET pic.twitter.com/IbjHq44Q1x — Pentagon Pizza Report （@PenPizzaReport） January 3, 2026

