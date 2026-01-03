41歲人生畫下句點!曾飆破600公斤 世界最胖男人病逝

世界最胖男子腎臟感染病逝。（圖片擷取自@AlertaMundoNews/X）

曾被健力士世界紀錄認證為「世界最胖男子」墨西哥人佛朗哥病逝享年41歲。他巔峰時期體重高達600公斤，因腎臟感染引發嚴重併發症，在醫院治療期間，於去年12月24日病情急轉直下，不幸離世。

根據《太陽報》 報導，佛朗哥的主治醫師表示，佛朗哥因長年受到極度肥胖與多項慢性疾病影響，身體機能本就相當脆弱，即便曾透過醫療介入成功減去將近一半體重，仍難以承受感染帶來的衝擊，最終未能挺過病危階段。

回顧佛朗哥的人生，他在2017年獲得健力士世界紀錄認證，成為當時全球最肥胖的在世人物。體重巔峰時，他幾乎無法自行行動，長期臥床、生活起居皆須仰賴他人協助，為改善健康狀況，佛朗哥同年在專業醫療團隊嚴密監控下展開減重治療，並一度取得顯著成效，讓外界看見他努力改變命運的決心。

然而，醫療團隊也坦言，長期累積的肥胖後遺症，已對佛朗哥的器官造成不可逆的傷害，使他始終處於高風險狀態，此次因腎臟感染引發的併發症，最終成為壓垮健康的最後一根稻草。

佛朗哥的離世，再度引發外界對重度肥胖、慢性疾病與醫療照護的關注，也提醒大眾及早正視健康管理的重要性。

