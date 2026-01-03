為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    41歲人生畫下句點!曾飆破600公斤 世界最胖男人病逝

    2026/01/03 17:05 即時新聞／綜合報導
    世界最胖男子腎臟感染病逝。（圖片擷取自@AlertaMundoNews/X）

    世界最胖男子腎臟感染病逝。（圖片擷取自@AlertaMundoNews/X）

    曾被健力士世界紀錄認證為「世界最胖男子」墨西哥人佛朗哥病逝享年41歲。他巔峰時期體重高達600公斤，因腎臟感染引發嚴重併發症，在醫院治療期間，於去年12月24日病情急轉直下，不幸離世。

    根據《太陽報》 報導，佛朗哥的主治醫師表示，佛朗哥因長年受到極度肥胖與多項慢性疾病影響，身體機能本就相當脆弱，即便曾透過醫療介入成功減去將近一半體重，仍難以承受感染帶來的衝擊，最終未能挺過病危階段。

    回顧佛朗哥的人生，他在2017年獲得健力士世界紀錄認證，成為當時全球最肥胖的在世人物。體重巔峰時，他幾乎無法自行行動，長期臥床、生活起居皆須仰賴他人協助，為改善健康狀況，佛朗哥同年在專業醫療團隊嚴密監控下展開減重治療，並一度取得顯著成效，讓外界看見他努力改變命運的決心。

    然而，醫療團隊也坦言，長期累積的肥胖後遺症，已對佛朗哥的器官造成不可逆的傷害，使他始終處於高風險狀態，此次因腎臟感染引發的併發症，最終成為壓垮健康的最後一根稻草。

    佛朗哥的離世，再度引發外界對重度肥胖、慢性疾病與醫療照護的關注，也提醒大眾及早正視健康管理的重要性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播