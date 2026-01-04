美軍行動給中國攻台理由？ 鄭運鵬：第五縱隊隨時隨地都在嚇人

鄭運鵬提到：「有心的第五縱隊是隨時隨地、好事壞事都在嚇人。」（資料照）

美軍突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人，目前已被帶往美國紐約。前立委、台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬3日提到，台灣有些人提醒「這會給中國出兵台灣的理由」，但他認為，這並不代表中國能「說打就打」，強調「有心的第五縱隊是隨時隨地、好事壞事都在嚇人」。

鄭運鵬提到，如果要拿中國攻台來比喻此次行動，應該僅止於中國也可以找藉口攻擊台灣，而不是中國能夠說打就打。鄭解釋，美國開始集結是去年8月的事，全世界知道這件事至少4個月，這是場半透明的備戰，而非閃電攻擊。鄭運鵬引述軍事專家胡振東說法，強調穿過台灣海峽攻打台灣，不是「演習轉實戰」就可以處理的事情，中國和美國一樣需要集結，只要一集結全世界都會知道，沒有什麼「台灣來不及防禦的閃電集結」這回事。

請繼續往下閱讀...

鄭運鵬指出，有人認為，中國也許一樣可以和美國一樣成功轟炸、像美軍一樣如入無人之境，但實際上美軍在伊朗、委內瑞拉2次空戰下來，全世界大概都知道俄製和中國製的防空系統形同虛設，那美國製武器的有沒有用？以色列的鐵穹系統去年一樣是經過實戰證明「像打電動一樣厲害」。鄭運鵬強調：「台灣雖然還沒有這套系統，但基本上台灣的預警和防空機制都是美國的，理論上是有效的，大家不用太擔心。」

鄭運鵬提到，順著講下來，看衰台灣的人就會說「不要戰爭最好」，那這樣就是要看大家如何評估自身財產與繳稅功能。鄭強調：「你納稅給政府的義務，就是拿錢換來政府有義務必須保護你在國內的生命財產和合法權益。」鄭運鵬指出，那些會講「國防是浪費錢」的人，都是那些會把自己生命財產看得最重的人，他們的論點大多是「想要拿別人的生命財產去討好中國，來保護自己生命財產」，但中國國民黨除外，國民黨人的財產都在美國。

鄭運鵬最後也說：「隨時隨地、好事壞事，大家都自己多想想吧！中國演習資訊是可以嚇嚇台灣人，但是有心的第五縱隊是隨時隨地、好事壞事都在嚇你。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法