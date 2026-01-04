馬杜羅疑押抵紐約後首張照片曝！雙手比讚 第1句話：新年快樂

疑似馬杜羅抵達紐約的照片曝光，馬杜羅與美國緝毒局（DEA）人員會面，他還對鏡頭比讚。（圖擷自「OSINTdefender」X）

美國3日突襲委內瑞拉，將委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人抓捕，並押送前往美國，疑似馬杜羅抵達紐約的照片曝光，馬杜羅與美國緝毒局（DEA）人員會面，他還對鏡頭比讚，馬杜羅所穿的連帽衫還釣出製造商親自出面回應。

開源情報檢測組織「OSINTdefender」在推特上PO出，疑似馬杜羅抵達紐約的史都華空軍國民兵基地（Stewart Air National Guard Base）後的照片，只見他坐在正中間周圍都站著美國緝毒局人員，他還伸出被銬著的雙手比讚。

這張照片中，馬杜羅所穿的連帽衫還釣出製造商親自出面回應，其身上的衣服為美國服飾品牌Origin，Origin創始人兼執行長彼得表示，自從這張照片曝光以來，他的手機就一直響個不停，通知不斷。

彼得認為這件連帽衫屬於1名緝毒局特工交給馬杜羅穿的，Origin的IG也PO出這張照片寫道「歡迎來到美國。很遺憾，我們的『愛國藍』RTX T卹要到春季才會再次發售。但現在就可以預購了」。

白宮稍早也發布最新的押送影片並狠酸這是「罪犯遊街（Perp walked）」，只見馬杜羅在影片中表情平靜，看到前方有人拍照點頭示意，說出「晚安（good night）」、「新年快樂（happy new year）」等語句。

