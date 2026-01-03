為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    瑞士酒吧惡火最新畫面曝！民眾持手機狂拍 錯失逃生機會

    2026/01/03 17:28 即時新聞／綜合報導
    瑞士酒吧惡火現場畫面顯示，多名年輕仍持續用手機拍攝，錯失逃生機會。（擷取自Threads/@ 3CatInfo）

    瑞士酒吧惡火現場畫面顯示，多名年輕仍持續用手機拍攝，錯失逃生機會。（擷取自Threads/@ 3CatInfo）

    跨年夜的瑞士酒吧惡火，目前已釀47死，119人受傷，檢方初步判定，起火原因與香檳瓶上的仙女棒有關。而火災現場的影片也在近日曝光，影片顯示，火勢竄起當下，仍有多名年輕人持手機拍攝，錯失關鍵逃生時機，最終釀成重大傷亡。

    根據《每日郵報》報導，影片由法國學生杜博迪耶（Ferdinand Du Beaudiez）拍攝。畫面顯示，當時火焰已沿著天花板迅速蔓延，但下方人群仍唱歌、跳舞，甚至拿起手機錄影，未即時察覺危險。

    雖然事發當下有人嘗試滅火，但火勢在短短幾秒內便完全失控，爆發成致命火球，瞬間吞噬擠滿人群的酒吧。而警方後續調查也指出，此次火災的傷亡多為十多歲至二十多歲年輕族群，部分傷者嚴重三度燒傷。

    杜博迪耶回憶火災當下，他表示自己看到天花板起火後，便躲到吧台下面，在小冰箱裡找到幾瓶水試圖滅火，但火勢已經蔓延到整個天花板。過程中疑似有人打開前門，導致大量空氣湧入，反而助長火勢，火焰隨即變成火球，當下幾乎不能呼吸。

    最後杜博迪耶靠著抓住桌腳把自己拉出火場，但發現當時找不到任何同行的朋友，隨後鼓起勇氣再次返回火海，希望能救出弟弟與女友。他說：「我回到裡面，我找到一個人，他已經昏過去了。我在樓梯上抓住他，把他拖了出去，消防員隨後將他接手帶走。但因為濃煙密布，他仍找不到其他人。

    最終，因為現場濃煙太大迫使他再退出來，也發現一名同行友人在外，但已嚴重燒傷，隨後也找到女友，並告知他的弟弟與朋友們在附近。他說，弟弟目前仍在醫院昏迷，屬於傷者之一，但預期可以康復。

    針對這起事件，警方日前指出，目前已確認119名傷者與其餘人員身分，但由於燒傷嚴重，許多倖存者和受害者面目全非，其中還有6人身分不明。

    跨年夜的瑞士酒吧惡火，目前已釀47死，119人受傷。（法新社）

    跨年夜的瑞士酒吧惡火，目前已釀47死，119人受傷。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播