瑞士酒吧惡火最新畫面曝！民眾持手機狂拍 錯失逃生機會

跨年夜的瑞士酒吧惡火，目前已釀47死，119人受傷，檢方初步判定，起火原因與香檳瓶上的仙女棒有關。而火災現場的影片也在近日曝光，影片顯示，火勢竄起當下，仍有多名年輕人持手機拍攝，錯失關鍵逃生時機，最終釀成重大傷亡。

根據《每日郵報》報導，影片由法國學生杜博迪耶（Ferdinand Du Beaudiez）拍攝。畫面顯示，當時火焰已沿著天花板迅速蔓延，但下方人群仍唱歌、跳舞，甚至拿起手機錄影，未即時察覺危險。

雖然事發當下有人嘗試滅火，但火勢在短短幾秒內便完全失控，爆發成致命火球，瞬間吞噬擠滿人群的酒吧。而警方後續調查也指出，此次火災的傷亡多為十多歲至二十多歲年輕族群，部分傷者嚴重三度燒傷。

杜博迪耶回憶火災當下，他表示自己看到天花板起火後，便躲到吧台下面，在小冰箱裡找到幾瓶水試圖滅火，但火勢已經蔓延到整個天花板。過程中疑似有人打開前門，導致大量空氣湧入，反而助長火勢，火焰隨即變成火球，當下幾乎不能呼吸。

最後杜博迪耶靠著抓住桌腳把自己拉出火場，但發現當時找不到任何同行的朋友，隨後鼓起勇氣再次返回火海，希望能救出弟弟與女友。他說：「我回到裡面，我找到一個人，他已經昏過去了。我在樓梯上抓住他，把他拖了出去，消防員隨後將他接手帶走。但因為濃煙密布，他仍找不到其他人。

最終，因為現場濃煙太大迫使他再退出來，也發現一名同行友人在外，但已嚴重燒傷，隨後也找到女友，並告知他的弟弟與朋友們在附近。他說，弟弟目前仍在醫院昏迷，屬於傷者之一，但預期可以康復。

針對這起事件，警方日前指出，目前已確認119名傷者與其餘人員身分，但由於燒傷嚴重，許多倖存者和受害者面目全非，其中還有6人身分不明。

